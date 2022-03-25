【大國博弈】遭美拉入退市風險名單，微博：將評估所有戰略選擇

《經濟通通訊社２５日專訊》美國證交會（ＳＥＣ）將微博（美股）加入退市風險名單，微
博（０９８９８）在官網發布新聞稿稱，將繼續監測市場動態並評估所有戰略選擇。
微博又指公司此前已披露，為其提供審計報告的獨立註冊會計師事務所，目前不受
ＰＣＡＯＢ（美國公眾公司會計監督委員會）的審查。
微博港股周四跌１﹒７％，美股收跌１﹒３％。（ｃｔ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|中國故事24/03/2022
《神州經脈》美豁免中國貨關稅 退市風險名單增 滬指六連升斷纜
|財經熱話24/03/2022
【財息兼收】中移動績佳派息大增 大行齊唱好最牛看$85 7連升後要等定要追?
|大行報告24/03/2022
中移動派息勝預期 大行齊畀讚
|FOCUS24/03/2022
【FOCUS】港府看守心態迎第六波 港人苦海未盡唯自求多福
|專訪24/03/2022
【即市專訪】中美關係轉差？潘鐵珊料中概股已見底！優先吸納兩股（有片）
|生財有道24/03/2022
騰訊 VS 中移動？林家亨教你點揀！（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰