【大國博弈】遭美拉入退市風險名單，微博：將評估所有戰略選擇

《經濟通通訊社２５日專訊》美國證交會（ＳＥＣ）將微博（美股）加入退市風險名單，微

博（０９８９８）在官網發布新聞稿稱，將繼續監測市場動態並評估所有戰略選擇。

微博又指公司此前已披露，為其提供審計報告的獨立註冊會計師事務所，目前不受

ＰＣＡＯＢ（美國公眾公司會計監督委員會）的審查。

微博港股周四跌１﹒７％，美股收跌１﹒３％。（ｃｔ）

