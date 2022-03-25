【新冠肺炎】內地增本土及無症狀近五千宗，上海再破紀錄逾千六宗

《經濟通通訊社２５日專訊》內地新冠疫情繼續多點散發，國家衛健委公布，２４日全國確

診者新增確診１３６６宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例６５宗；本土病例１３０１

宗，吉林仍佔最多有１１１０宗，其中長春市５７６宗，吉林市５２８宗；上海２７宗。

新增無症狀感染者３６２２宗，其中本土３４８９宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多

有１５８２宗，吉林省９００宗，其中吉林市有６０８宗；河北２８８宗；遼寧１８０宗；山東

１４０宗；廣東７宗，其中深圳市２宗。另有１２１宗由無症狀感染者轉為確診。

上海疫情繼續升溫，再錄得破紀錄１６０９宗本土個案，包括２９宗本土病例和１５８０宗

無症狀感染者。目前，尚在醫學觀察中的無症狀感染者達６５９３例。

昨日有網傳短片顯示，上海、深圳兩地因防疫進行社區封控以及核酸檢測等，一度引發民眾

與防疫人員推撞、越過封鎖線等小衝突。

對於上海防疫問題，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨撰文稱，這幾天上海在打著

抗疫以來最艱難的仗，感染人員超過預期，戰役「仍在膠著」。



＊山西６人因頂替核酸檢測被拘留＊



山西汾陽警方日前依托「一村一警」駐村（社區）服務工作機制，查獲３起替代他人核酸檢

測的違法行為。經查，３名從事貨運的大車司機為圖一時之便，授意其朋友或親戚，持本人預約

登記條形碼替代自己進行核酸檢測，當場被派出所民警和醫護人員識破。目前，３名替代他人核

酸檢測的違法行為人和３名授意他人頂替核酸檢測的違法行為人，均因擾亂疫情防控秩序，被汾

陽市公安局依法行政拘留。

另外，地區出現疫情向校園波及的情況下，位於江蘇省鎮江市的江蘇大學周一及周二先後兩

次公布針對學生的紀律處分通報，共３６名學生因翻牆出校受警告處分。江蘇大學應對疫情工作

領導小組於本月１０日公布，學校實行封閉式管理，在校學生「非必須不離校」。（ｃａ）

