【大國博弈】王毅：中方從不干涉阿富汗內政，願有序合作擴大投資

《經濟通通訊社２５日專訊》國務委員兼外長王毅抵達阿富汗首都喀布爾訪問，分別與阿富
汗臨時政府代理副總理巴拉達爾，以及代理外長穆塔基會談，是塔利班去年８月重新掌權以來，
他首次到訪當地。王毅說，中國尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民作出的自主
選擇，尊重阿富汗宗教信仰和民族習慣，中方從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求私利，從
不尋求所謂勢力範圍。
王毅強調，中方願意在和平共處的五項原則基礎上，與阿富汗發展正常友好的鄰國關係，助
力阿富汗實現真正獨立和自主發展，將阿富汗的前途命運掌握在自己手裡。王毅表示，中方願在
尊重阿富汗主權前提下，本著注重改善及提高民生、提升當地自主發展能力、實際效果、不開空
頭支票的原則，同阿富汗有序開展互利合作。
巴拉達爾強調，決不允許任何恐怖分子在當地活動，決不允許任何人、任何機構利用阿富汗
領土採取針對別國的行動，更不允許任何勢力從事破壞中國的行動，希望中方支持阿方增強安全
能力。
＊王毅：中方願進一步擴大投資阿富汗＊
有塔利班官員Ａｈｍａｄ Ｙａｓｉｒ在推特（ｔｗｉｔｔｅｒ）發文透露，王毅表達中方
願進一步擴大投資阿富汗，其中梅斯艾納克銅礦將很快由中國公司開工。這個世界第二大銅礦，
２００８年由江銅集團和中冶集團簽訂３０年租約，但因戰亂、疫情與政局變化，仍未開工建設
。（ｊｔ）
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