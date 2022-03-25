《神州縱橫－凌昆》中國面對空前嚴峻世局

《神州縱橫》中國首二月經濟表現略勝預期，投資及工業增長均稍有回升。但增幅仍處低位

，再加上疫情在３月反彈，故首季經濟前景仍不樂觀。更值得注意者是國際政經形勢空前嚴峻，

中國亦難免受影響，對此應給予足夠重視。



＊面臨前所未見風險＊



自２００８金融海嘯後，經１０餘年演變全球財經金融體系又再面對空前嚴峻局面，出現了

許多２００８年時未有的新風險因素，潛在衝擊力之大非當年可比。這些新風險有：（一）實體

經濟與虛擬金融的差距進一步拉開，資產泡沫程度及信貸槓桿率更高。西方的虛擬金融資本主義

又發展至更高也更危險水平。（二）疫情一波一波持續不斷，「與病毒共存」策略拉長了經濟受

制的時間，長痛難止。（三）滯脹浮出推進宏調收緊。疫情及其他因素導致供應鏈斷裂推高通脹

，加上經濟復甦受阻令滯脹重臨。美國等多個西方國家的通脹已近一成，創幾十年來新高。高通

脹迫使各央行加快進入收緊貨幣周期，由此帶來的風險不容忽視。美國剛開始加息，５月又將減

停，正進入新的宏調格局，卻逢經濟狀況不宜收緊之時。收緊不能抑壓供給推動型通脹，卻可抑

壓增長，徒增滯脹風險。（四）地緣政局惡化，國際鬥爭加劇。烏克蘭危機對全球尤其歐洲經濟

的影響正逐步浮出，尤其是能源及農礦品的供應鏈將受重擊，對原來的通脹問題是火上加油。隨

之而來的是美國因俄烏事件加強遏制中國，對本已日差的中美經貿關係無疑是雪上加霜。



＊美迫中國選邊＊



總之，全球財經面對的風險顯然遠比２００８年時惡劣，同時多國包括西方又失去了放寬政

策的救生圈。對此危局中國本有較好的抗禦力，因為規模大底氣足，擁有防火牆和尚餘宏調鬆動

政策空間等。可惜者是近期宏調經濟狀況欠佳，疫軟持續，而強力具針對性的振興策略欠奉，故

抗禦能力大減。首三月的較預期好表現未必是扭轉頹勢拐點，不可因此盲目樂觀。目前的習拜通

話和之前的雙方高官羅馬面談，顯示兩國關係又進入危險關口，如何走向影響深遠。

美方深明俄羅斯能對抗西方主要是因來自中國的支持，故鐵了心向中國下最後通牒：若繼續

支持俄羅斯將有後果。這實際上是迫中國在美俄間選邊。中方態度未見，習近平指拜登比上任給

兩國關係帶來更多挑戰，但仍「欣賞」拜登的「不打新冷戰」說法。實際情況尚待觀察：要看美

國如何評價中俄間的經貿關係，和如認為不當時怎樣制裁中國。當然也要看中國除口頭外有何實

際反應。中美關係及世界大局又正站在十字路口。《資深評論員 凌昆》



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