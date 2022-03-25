【大國博弈】美方指中美就審計問題達成協議時候尚早

《經濟通通訊社２５日報道》據《路透》報道，美國上市公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）表示，外界對中美兩國即將達成一項協議的猜測「為時過早」。

ＰＣＡＯＢ還表示，即使達成任何協議都只是「第一步」，ＰＣＡＯＢ還會持續調查協議有

否得到遵守。（ｅｙ）

