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25/03/2022 09:22

【大國博弈】美方指中美就審計問題達成協議時候尚早

　　《經濟通通訊社２５日報道》據《路透》報道，美國上市公司會計監督委員會
（ＰＣＡＯＢ）表示，外界對中美兩國即將達成一項協議的猜測「為時過早」。
　　ＰＣＡＯＢ還表示，即使達成任何協議都只是「第一步」，ＰＣＡＯＢ還會持續調查協議有
否得到遵守。（ｅｙ）

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