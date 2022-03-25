【大國博弈】國際金融協會：俄烏戰爭後大量外資撤離中國股市債市

《經濟通通訊社２５日報道》國際金融協會周四（２４日）發表報告指，數據顯示，盡管流

入其他新興市場的資金保持增長，但中國股票和債券市場在俄羅斯出兵烏克蘭後遭遇大量資金流

出。

報告指，中國的資金流出規模空前，協會團隊從來沒有看到其他新興市場出現類似的資金流

出，反映外國投資者可能正在從新的角度看待中國，不過現在還無法得出任何明確結論。

（ｅｙ）

