【東航空難】指揮部：目前沒有黑盒數據提取完成的確切時間

《經濟通通訊社２５日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）飛行事故國家
應急處置指揮部今日在廣西梧州舉行第五場新聞發布會，當局在記者會上回應媒體報道時表示，
黑盒數據下載情況要視乎受損情況，如果晶片受損就要傳回原廠修理，目前給不出取得黑盒數據
的確切時間。（ｅｙ）
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