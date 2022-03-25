《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市政府副秘書長黃強今日在疫情防控新聞發布會表示，昨
日（２４日）僅新增３例陽性病例、創本輪疫情以來日新增陽性病例數的新低，且無社會面初篩
陽性病例的報告，實現社會面動態清零，全市疫情形勢總體可控、不斷向好。不過黃強又指，全
市防控形勢依然嚴峻複雜，還面臨外部疫情輸入和內部反彈風險交織疊加的挑戰，「決不能有絲
毫的麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態」。（ｅｙ）
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25/03/2022 17:56
【新冠肺炎】深圳昨僅增３例陽性病例，稱實現社會面動態清零
《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市政府副秘書長黃強今日在疫情防控新聞發布會表示，昨
日（２４日）僅新增３例陽性病例、創本輪疫情以來日新增陽性病例數的新低，且無社會面初篩
陽性病例的報告，實現社會面動態清零，全市疫情形勢總體可控、不斷向好。不過黃強又指，全
市防控形勢依然嚴峻複雜，還面臨外部疫情輸入和內部反彈風險交織疊加的挑戰，「決不能有絲
毫的麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態」。（ｅｙ）
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