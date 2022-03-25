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25/03/2022 17:33

【聚焦人幣】外匯局：去年中國經常賬戶順差２﹒０４萬億元人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家外匯管理局公布，２０２１年四季度，中國經常賬戶順差
７５７４億元（人民幣．下同），資本和金融賬戶逆差２０５８億元，其中，非儲備性質的金融
賬戶順差６５０億元，儲備資產增加２７０８億元。２０２１年，中國經常賬戶順差２０４４５
億元，資本和金融賬戶逆差９７３２億元，其中，非儲備性質的金融賬戶順差２４１７億元，儲
備資產增加１２１５４億元。
　　按美元計值，２０２１年四季度，經常賬戶順差１１８４億美元，其中，貨物貿易順差
１８２８億美元，服務貿易逆差１５２億美元。按美元計值，２０２１年，經常賬戶順差
３１７３億美元，其中，貨物貿易順差５６２７億美元，服務貿易逆差９９９億美元。

＊２０２１年末中國對外金融資產９３２４３億美元＊

　　２０２１年末，中國對外金融資產９３２４３億美元，對外負債７３４１０億美元，對外淨
資產１９８３３億美元。
　　在對外金融資產中，直接投資資產２５８１９億美元，證券投資資產９７９７億美元，金融
衍生工具資產１５４億美元，其他投資資產２３２０５億美元，儲備資產３４２６９億美元，分
別佔對外金融資產的２８％、１１％、０﹒２％、２５％和３７％；在對外負債中，直接投資負
債３６２３８億美元，證券投資負債２１５５４億美元，金融衍生工具負債１０３億美元，其他
投資負債１５５１６億美元，分別佔對外負債的４９％、２９％、０﹒１％和２１％。
　　按ＳＤＲ計值，２０２１年末，中國對外金融資產６６６２２億ＳＤＲ，對外負債
５２４５１億ＳＤＲ，對外淨資產１４１７１億ＳＤＲ。（ｃａ）

　

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