【ＦＯＣＵＳ】北韓利用俄烏攪局，制裁加速逆全球化

【ＦＯＣＵＳ】出訪歐洲的拜登很忙－－外有俄羅斯入侵、北韓挑釁、伊朗威脅；內有油價

飛升、糧食短缺陰影、年輕選民眾叛親離……儘管如此，更多的制裁、更強硬的表態仍陸續有來

，從地緣政治到國際貿易，正危險地逆全球化而行。



＊吸棄核教訓，平壤展戰略力量＊



俄羅斯揮軍烏克蘭轉眼已「滿月」，正當美國領銜北約就「北極熊」普京可能動用生化核武

擺出威懾姿態之際，在距離莫斯科約６４００公里的平壤，執掌北韓迎來第一個十年的金正恩，

周四

（２４日）下午親自指揮了４年來首次洲際彈道導彈的試驗，無疑是提醒世界，除了關注歐洲戰

火，勿忘記北韓的戰略力量。

北韓官媒新聞稿表示，「擁有無比壓倒性的軍事進攻能力，是最可靠的戰爭威懾」，似意有

所指烏克蘭１９９４年根據《布達佩斯安全保障備忘錄》放棄蘇聯核武的教訓；而鑒於４月１５

日是金正恩祖父金日成誕辰１１０周年紀念，過去數月完成各式花樣百出（潛射、車載、地對空

、高超音速等）試射的「小火箭人（特朗普語）」，野心恐才剛剛開始。



＊新制裁欲廢俄國黃金儲備武功＊



拜登和日揆岸田周四在布魯塞爾同意「共同努力追究北韓責任」，美國國務院同時宣布制裁

北韓「第二自然科學院外事局」及一位個人。

對俄羅斯的施壓亦繼續加碼。被白宮及歐洲盟友納入新制裁對象的，包括３２８名國家杜馬

（下議院）成員、俄羅斯儲蓄銀行（Ｓｂｅｒｂａｎｋ）負責人Ｈｅｒｍａｎ Ｇｒｅｆ、億萬

富翁季姆琴科、Ｓｏｖｃｏｍｂａｎｋ的１７名董事會成員、４８家俄羅斯國防實體；美歐並將

早前對俄羅斯央行的制裁擴大至黃金交易，欲廢此價值１３００億美元的儲備武功。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊本周在美國有份出席的卡塔爾國防展上展示導彈模型，美國國務

院發表聲明指深感失望和不安，警告「與伊朗武器有關的交易通常會受到美國的制裁。」

至於中國，拜登周五凌晨（北京時間）在北約總部見記者時再稱，中國領導人明白幫助俄羅

斯

會把自己置於重大危險之中。



＊能源、糧食等經濟秩序釀脫勾＊



美歐不遺餘力要將俄羅斯排除於國際經濟秩序之外，儘管關鍵產品如原油、天然氣、小麥等

尚未完全脫勾，美國洛杉磯的汽油價格首次攀上每加侖６美元，拜登更最新警告，「糧食短缺將

成為現實」。中國總理李克強昨日亦強調，當前國際形勢複雜嚴峻，要始終繃緊立足自身保障糧

食安全這根弦，以國內穩產保供的確定性應對外部環境的不確定性。

全球最大資產管理公司黑石集團首席執行官Ｌａｒｒｙ Ｆｉｎｋ在最新致股東的信就稱，

「俄羅斯入

侵烏克蘭結束了過去３０年的全球化，這加劇了現時社會所見的兩極分化和極端主義行為。」

從地緣政治到國際貿易逆全球化而行，中國的選擇如何？從外長王毅今日到訪印度，中歐下

周五（１日）舉行峰會等看，深化與發展中國家的聯繫，同時避免與西方徹底決裂，同樣重要。

