【俄烏開戰】北約再籲華勿援俄，中方：堅決反對施加脅迫和壓力

《經濟通通訊社２５日專訊》中國駐歐盟使團發言人回應北約峰會涉華內容，稱有關聲明和

言論對中方進行無端指摘和猜忌，對中方施加脅迫和壓力，中方堅決反對。北約應反躬自省，徹

底摒棄冷戰思維，按照安全不可分割原則，通過對話談判尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安

全機制。

發言人強調，中方始終主張尊重各國主權獨立和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則。烏

克蘭危機發生以來，中方本著客觀公正的態度，為勸和促談、停火止戰、防止出現大規模人道主

義危機做出積極努力，發揮建設性作用。時間將證明，中方站在歷史正確的一邊。

發言人表示，作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，北約秉持舊的安全觀念，持續擴張區域和

領域，以舊冷戰的手法搞陣營對抗。指摘中國傳播虛假訊息，這是有人煽風點火，唯恐天下不亂

。假的永遠真不了，基於虛假訊息的論調只能更加虛假。

北約峰會後發表聯合聲明稱，關注中國近期的公開言論，呼籲北京停止放大莫斯科涉及戰爭

和北約的虛假陳述，促請中方切勿以任何方式支援俄羅斯的軍事行動、或協助俄國迴避制裁，而

是利用影響力尋求和平解決方案。（ｃａ）

