【新冠肺炎】當局發現一宗疑在快測呈報平台虛報個案，交警方跟進

《經濟通通訊社２５日專訊》衞生防護中心表示，暫時發現一宗懷疑在快速測試呈報平台刻
意提供虛假資料個案，已交由警方跟進。當局呼籲。市民應及早如實申報快測陽性結果。
當局表示，截至周三（２３日）收到逾３９萬宗經快測平台呈報有效的個案，已為近１﹒２
萬人進行核酸覆核測試，當中１７０人覆核結果呈陰性，被送往竹篙灣社區隔離設施進行觀察及
測試。（ｈｙ）
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