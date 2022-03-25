【新冠肺炎】當局發現一宗疑在快測呈報平台虛報個案，交警方跟進

《經濟通通訊社２５日專訊》衞生防護中心表示，暫時發現一宗懷疑在快速測試呈報平台刻

意提供虛假資料個案，已交由警方跟進。當局呼籲。市民應及早如實申報快測陽性結果。

當局表示，截至周三（２３日）收到逾３９萬宗經快測平台呈報有效的個案，已為近１﹒２

萬人進行核酸覆核測試，當中１７０人覆核結果呈陰性，被送往竹篙灣社區隔離設施進行觀察及

測試。（ｈｙ）

