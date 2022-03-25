【新冠肺炎】港府延長協助外傭及僱主應對疫情措施

《經濟通通訊社２５日專訊》政府今日宣布延長協助外傭及其僱主應對２０１９冠狀病毒病

疫情的措施，包括延長現行合約的有效期限，以及延後返回原居地。



＊延長合約有限期最多六個月＊



政府將繼續實施早前的措施，容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限。就所有在

今年６月３０日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款

所訂明的僱傭期可在有關僱主及外傭雙方同意下，延長最多六個月。然而，如合約已根據早前宣

布的彈性安排獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。



＊可申請進一步延長逗留期限＊



因應２０１９冠狀病毒病疫情，政府會進一步延長現行的彈性安排。如外傭未能在上述的一

年期內返回原居地，可在其僱主同意下向入境處申請進一步延長逗留期限，直至合約完結，以便

在該段期間返回原居地。此類申請與續約的申請一樣，可在外傭的逗留期限屆滿前八星期內遞交

。政府提醒有關僱主和外傭，上述彈性安排須由僱傭雙方同意，而外傭返回原居地的規定仍然適

用。僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回其原居地。

此外，政府提醒僱主和外傭應留意外傭的逗留期限及其護照的有效期，及早提出簽證申請及

換領護照。（ｃｌ）

