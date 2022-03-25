【企業盈警】永恒策略（００７６４）料去年虧損增最多４７％

《經濟通通訊社２５日專訊》永恒策略（００７６４）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損較２０２０年度虧損約１﹒４１億元增加約３７％至４７％。

該集團指，虧損增加主因去年度確認按公平值計入損益表之金融資產公平值變動重大虧損，

及應收貸款預期信貸虧損撥備增加，其部分被出售聯營公司收益及應佔聯營公司虧損減少所抵銷

。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

