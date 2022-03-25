【企業盈喜】西王置業（２０８８）料去年虧轉賺最少７００萬人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》西王置業（０２０８８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度綜合純利不少於７００萬元（人民幣．下同），而２０２０年度綜合虧損淨額約１１１２萬

元。

該集團指，轉虧為盈主因去年度錄得約約４８０萬元的土地增值稅超額撥備及約４６７萬元

所得稅抵免轉回。（ｗｈ）

