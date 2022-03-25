【企業盈喜】力寶華潤（００１５６）料去年溢利最少３０００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》力寶華潤（００１５６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度溢利不少於３０００萬元，而２０２０年１２月３１日止９個月則錄得綜合虧損約１２００

萬元。

該集團指，業績改善主要由於去年度按公平值計入損益之財務工具公平值收益淨額增加及投

資物業公平值虧損淨額減少所致。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

