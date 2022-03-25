【企業盈喜】力寶（２２６）料去年溢利最少４﹒５億元

《經濟通通訊社２５日專訊》力寶（００２２６）公布，預期截至去年１２月３１日止年度

溢利不少於４﹒５億元，而２０２０年１２月３１日止９個月則錄得綜合虧損約６﹒７５億元。

該集團指，業績改善主要由於按公平值計入損益之財務工具公平值收益淨額及所佔合營企業

溢利所致。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

