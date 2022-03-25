【企業盈警】金涌投資（０１３２８）料去年虧損最多６９００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》金涌投資（０１３２８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不多於６９００萬元，而２０２０年度則錄得利潤約１７３０萬元。

該集團指，虧損主因終止經營業務之預期經營虧損及作出直接投資之預期公平值虧損。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

