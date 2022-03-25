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25/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒５億人幣，買藥明沽美團

　　《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）恒指低開１５１點，報２２００２點。最高升
７７點報２２２３１點，最低跌２５３點報２１９００點。恒指收報２１９４５點，跌２０８點
或０﹒９４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入９﹒５億元人民幣，減少８２﹒７％。北水淨買入最多的個股
依次是藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、小鵬汽車（０９８６８）。
　　主板成交１４９９﹒５４億元減少１５﹒４％。其中港股通成交３９７﹒５億元，佔總成交
２６﹒５％。
　　藥明生物升６﹒２８％報６９﹒４元，北水淨買入７﹒７億元；中國移動升３﹒０４％報
５６元，北水淨買入３﹒７億元；騰訊控股跌５﹒９１％報３６６元，北水淨買入３﹒５億元。
　　美團跌５﹒８９％報１４７元，北水淨賣出９億元；快手跌４﹒０５％報７６﹒９５元，北
水淨賣出４﹒７億元；小鵬汽車跌０﹒７１％報１１１﹒３元，北水淨賣出３﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　７﹒７３
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　３﹒７０
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　３﹒４７
　　中國電信　（００７２８）　　　　　　０﹒９２
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　　０﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－８﹒９６
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－４﹒６６
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　－３﹒７９
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－１﹒１１
　　華潤啤酒　（００２９１）　　　　　－１﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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