【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒５億人幣，買藥明沽美團

《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）恒指低開１５１點，報２２００２點。最高升

７７點報２２２３１點，最低跌２５３點報２１９００點。恒指收報２１９４５點，跌２０８點

或０﹒９４％。

按額度計算，北水全日淨流入９﹒５億元人民幣，減少８２﹒７％。北水淨買入最多的個股

依次是藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出

最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、小鵬汽車（０９８６８）。

主板成交１４９９﹒５４億元減少１５﹒４％。其中港股通成交３９７﹒５億元，佔總成交

２６﹒５％。

藥明生物升６﹒２８％報６９﹒４元，北水淨買入７﹒７億元；中國移動升３﹒０４％報

５６元，北水淨買入３﹒７億元；騰訊控股跌５﹒９１％報３６６元，北水淨買入３﹒５億元。

美團跌５﹒８９％報１４７元，北水淨賣出９億元；快手跌４﹒０５％報７６﹒９５元，北

水淨賣出４﹒７億元；小鵬汽車跌０﹒７１％報１１１﹒３元，北水淨賣出３﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） ７﹒７３

中國移動 （００９４１） ３﹒７０

騰訊控股 （００７００） ３﹒４７

中國電信 （００７２８） ０﹒９２

融創中國 （０１９１８） ０﹒７８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －８﹒９６

快手 （０１０２４） －４﹒６６

小鵬汽車 （０９８６８） －３﹒７９

小米集團 （０１８１０） －１﹒１１

華潤啤酒 （００２９１） －１﹒０２

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