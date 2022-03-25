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即市新聞

25/03/2022 19:25

《日入而息》美團去年經調整虧損１５６億人幣，交行多賺１２％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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美團（０３６９０）去年盈轉虧，經調整虧損為１５５﹒７２億元人民幣；上季經調整虧損擴大
至３９﹒３６億人幣，收入升３０﹒６％；去年餐飲外賣業務經營溢利升逾倍，收入增長４５％
交行（０３３２８）去年純利按年升１２％，末期息０﹒３５５元人幣；去年利息淨收入升５％
，淨利息收益率跌０﹒０１個百分點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國人壽（０２６２８）指房地產投資風險可控，目前股價未反映公司價值　　　　　　　　　
地政總署表示東涌商業地收到５份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）擬於第三季推出投資服務通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
行政長官選舉５月８日舉行，提名期４月３日至１６日；林鄭稱今日無收到司局長辭職信，提名
期４月３日展開；林鄭不放棄機組人員檢測，無以法律強制院舍長者打針　　　　　　　　　　
政府計劃４月初向全港家庭派防疫包，目標７日內完成；　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府計劃４月２１日起大致恢復正常公共服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳羅兵咸永道逐步退出中資民營房企審計業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收５４１點報２１４０４，科指跌２２９點報４３７９
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收跌１％創板挫逾２％，外資全周流走１２８億
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　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐元望續挫，建議１﹒１１３０賣出買入美元
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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美團（０３６９０）去年盈轉虧，經調整虧損為１５５﹒７２億元人民幣，不派息；上季經調整
虧損擴大至３９﹒３６億人幣，收入升３０﹒６％；去年餐飲外賣業務經營溢利升逾倍，收入增
長４５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陽光油砂（００２０２）年度純利跌三成四至１４６﹒６萬加元，不派息　　　　　　　　　　
天津發展（００８８２）旗下「力生製藥」純利１﹒２２億元人民幣　　　　　　　　　　　　
龍湖集團（００９６０）純利升一成九至２３８﹒５億元人民幣，派末期息１﹒２３元　　　　
正榮服務（０６９５８）年度純利升２％至１﹒７５億元人民幣，不派息　　　　　　　　　　
稻草熊娛樂（０２１２５）去年純利增８﹒１８倍，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
龍記集團（００２５５）去年多賺２５﹒８％至２﹒２８億元，末期息２０仙　　　　　　　　
廈門港務（０３３７８）去年多賺５５％，末期息２﹒１分　　　　　　　　　　　　　　　　
竣球控股（０１４８１）溢利跌９０％，不派末期息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新晨動力（０１１４８）去年虧損收窄至３﹒９億元人民幣，不派息　　　　　　　　　　　　
森松國際（０２１５５）去年多賺３１﹒５％至３﹒８１億元人民幣，不派息　　　　　　　　
永旺（００９８４）去年虧損擴大至４﹒７億元，息２仙　　　　　　　　　　　　　　　　　
天保能源（０１６７１）去年純利跌９７﹒５％，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　
永安（００２８９）去年虧轉盈賺５﹒５億元，息４６仙　　　　　　　　　　　　　　　　　
美的置業（０３９９０）去年少賺１３﹒５％，末期息１﹒６元　　　　　　　　　　　　　　
中遠海運（００５１７）去年純利跌１５％，末期息９仙　　　　　　　　　　　　　　　　　
新特能源（０１７９９）去年多賺近７倍，末期息１﹒１元人幣　　　　　　　　　　　　　　
中國建築國際（０３３１１）去年純利增１３％，派末期息２０﹒５仙　　　　　　　　　　　
東方海外（００３１６）去年純利升６﹒９倍，連特別息派３﹒３美元　　　　　　　　　　　
交行（０３３２８）去年純利按年升１２％，末期息０﹒３５５元人幣；去年利息淨收入升５％
，淨利息收益率跌０﹒０１個百分點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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比亞迪（０１２１１）與殼牌擬成立合資公司，合作電動車充電等　　　　　　　　　　　　　
蔚來（０９８６６）和小米汽車開拓電池供應商，擬採用比亞迪電池；蔚來李斌呼籲碳酸鋰廠商
勿做投機性漲價，否則對行業不利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＥＳＲ（０１８２１）澄清：並無對ＣｏｌｌｉｍａｔｅＣａｐｉｔａｌ有潛在興趣　　　　　
中國人壽（０２６２８）房地產投資風險可控，目前股價未反映公司價值　　　　　　　　　　
京東物（０２６１８）於流配股抽８６億插一成，京東集團同挫，分析指兩股沽壓未消　　　　
匯控（００００５）反駁美國議員對其凍結香港反對派人士帳戶之指控　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）批出機場鐵路掉頭隧道延展段顧問合約，料２０３２年竣工　　　　　　　
港交所（００３８８）擬於第三季推出投資服務通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國建築（０３３１１）委任王惠貞為公司獨立非執董等五個職位　　　　　　
　　中糧包裝（００９０６）於瀋陽開展兩片罐工廠業務，涉資６億元人民幣　　　
　　復宏漢霖（０２６９６）自主開發藥物獲藥監局批准用於治療實體瘤　　　　　
　　廈門國際（０３３７８）擬發行多項債券、票據等，涉資不超２４０億元人民幣
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　京信通信（０２３４２）料今年毛利率可保持穩中有升　　　　　　　　　　　　　　　
　　龍湖集團（００９６０）今年全口徑銷售目標３０００億元人民幣，毛利水平目標２５％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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中國煤炭運銷協會表示維護市場供需平衡，維護行業利益　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委商務部印發市場准入負面清單：強化反壟斷監管；多措並舉穩定工業經濟運行，抓緊出台
方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
粵澳上線跨境數據驗證平台，首階段在金融信息試行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東提出多項助企紓困扶持政策措施，不得盲目抽貸斷貸　　　　　　　　　　　　　　　　　
受疫情影響，鋼鐵重鎮唐山據報不得不減產或停產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
農業農村部表示適當提高稻谷小麥最低收購價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平與尹錫悅下午通電話，料談及北韓發射洲際導彈　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全球十大金融中心排名：香港排第三，上海緊隨排第四　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行加碼千億逆回購利率持平，本周累計放水５００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李克強稱確保糧食穩產保供應對外部環境不確定性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海樓市新房熱二手穩，價格倒掛仍需解決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國外長王毅抵達印度，為中印對峙後首次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
光大理財宣布２億自購計劃，為首間開展自購銀行理財　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院表示９月底前完成金融穩定保障基金籌集相關工作　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監表示金融穩定保障基金設立正在推進中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳羅兵咸永道逐步退出中資民營房企審計業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報普華永道逐步退出中資民營房企審計業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒１％，報１７６７６點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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政府表示來港企業首要關注並非國安法而是市場和人才等　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭稱今日無收到司局長辭職信，提名期４月３日展開　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特首選戰如箭在弦，傳李家超陳茂波醞釀辭職參選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
行政長官選舉５月８日舉行，提名期４月３日至１６日　　　　　　　　　　　　　　　　　　
運房局副秘張趙凱渝下月６日起任民政事務總署署長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會將寬免所有中介人及持牌人士牌照年費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府公開招標葵涌物流及停車場用地，７月１５日截標　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新一期居屋暫收逾２５萬份申請，超額約２７倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大華銀行料首季港經濟收縮１﹒３％，銀行流動性充裕　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通全日淨流出近６億，外資全周流出１２７﹒８億；滬股通額度全日用近７億元，陸股通流
出３１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉澤星８月起接替梁卓偉，任港大醫學院暫任院長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
彭耀佳再獲委任為旅發局主席，任期三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地政總署表示東涌商業地收到５份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯表示東涌商業地重推反應勝預期，料估值近３８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌１﹒１２％，創５３周新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　世貿總幹事憂俄烏戰爭將致全球糧荒，引發窮國騷亂　　
　　俄羅斯考慮接受比特幣交易油氣，但只限「友好國家」　
　　北約再籲華勿援俄，中方表示堅決反對施加脅迫和壓力　
　　日本下周禁止對俄出口奢侈品　　　　　　　　　　　　
　　普徠仕表示俄潛在債務違約風險，新興市場短期或續波動
　　穆迪擬撤銷對俄羅斯公司的信用評級　　　　　　　　　
　　中方表示烏克蘭局勢衝擊全球金融能源糧食產業鏈供應鏈
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　國際金融協會表示俄烏戰爭後大量外資撤離中國股市債市
　　涉違反武器擴散，中俄朝實體和個人被美國制裁　　　　
　　澳洲國防部稱對中國或在所羅門建立軍事基地表示擔憂　
　　美方指中美就審計問題達成協議時候尚早　　　　　　　
　　遭美拉入退市風險名單，微博：將評估所有戰略選擇　　
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　　　　　　　　　　　《東航空難》　
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　　指揮部表示發現飛機引擎部件及起落架，不公開乘客名單
　　指揮部表示目前沒有黑盒數據提取完成的確切時間　　　
　　民航局表示將在事故３０日內提交中英文初步調查報告　
　　當局再發現部分遺體殘骸及逾百件受難者遺物　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增１０４０５宗確診，核酸檢測陽性４５７８宗　
　　本港單日多１９２宗死亡個案，第五波累計６７４９宗　
　　政府計劃４月２１日起大致恢復正常公共服務　　　　　
　　林鄭不放棄機組人員檢測，無以法律強制院舍長者打針　
　　袁國勇稱疫苗通行證不應限制市民到急症室求醫　　　　
　　國家衛健委表示本月累增５﹒６萬宗本土個案波及２８省
　　上海表示應檢未檢人員的「隨申碼」將被黃碼，影響出行
　　內地增本土及無症狀近五千宗，上海再破紀錄逾千六宗　
　　官媒評防疫措施：堅持「動態清零」不動搖　　　　　　
　　張文宏稱病毒傳播力度是早期５倍，堅持防控打斷上升　
　　政府計劃４月初向全港家庭派防疫包，目標７日內完成　
　　曾國衞稱全民強檢籌備工作未白費，合適時隨時可實施　
　　梁子超稱本港未有條件跟隨新加坡放寬防疫　　　　　　
　　港府向全港家庭派防疫包，內含ＫＮ９５口罩及快測包　
　　港府延長協助外傭及僱主應對疫情措施　　　　　　　　
　　港鐵將於下周起加強重鐵及輕鐵繁忙時段服務　　　　　
　　澳洲不再需要入境旅客出示新冠檢測證明　　　　　　　
　　當局發現一宗疑在快測呈報平台虛報個案，交警方跟進　
　　隔離設施使用率低，林鄭稱做到「床等人」是好現象　　
　　新地物管公司協助發送社會募捐抗疫物資入戶　　　　　
　　深圳表示擴大「六稅兩費」減徵範圍，減免「房土兩稅」
　　深圳昨僅增３例陽性病例，稱實現社會面動態清零　　　
　　港府向四區１３﹒５萬居民派測試包，因污水監測陽性　
　　醫管局表示康復確診者可獲１０次中醫內科門診復康治療
　　陳茂波稱不能動態清零與內地通關，對經濟影響更大　　
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