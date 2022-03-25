《日入而息》美團去年經調整虧損１５６億人幣，交行多賺１２％

《今天重點》

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美團（０３６９０）去年盈轉虧，經調整虧損為１５５﹒７２億元人民幣；上季經調整虧損擴大

至３９﹒３６億人幣，收入升３０﹒６％；去年餐飲外賣業務經營溢利升逾倍，收入增長４５％

交行（０３３２８）去年純利按年升１２％，末期息０﹒３５５元人幣；去年利息淨收入升５％

，淨利息收益率跌０﹒０１個百分點

中國人壽（０２６２８）指房地產投資風險可控，目前股價未反映公司價值

地政總署表示東涌商業地收到５份標書

港交所（００３８８）擬於第三季推出投資服務通

行政長官選舉５月８日舉行，提名期４月３日至１６日；林鄭稱今日無收到司局長辭職信，提名

期４月３日展開；林鄭不放棄機組人員檢測，無以法律強制院舍長者打針

政府計劃４月初向全港家庭派防疫包，目標７日內完成；

政府計劃４月２１日起大致恢復正常公共服務

傳羅兵咸永道逐步退出中資民營房企審計業務

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《即日市況》

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恒指低收５４１點報２１４０４，科指跌２２９點報４３７９

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《深滬股市》

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滬綜指收跌１％創板挫逾２％，外資全周流走１２８億

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《美元匯價》

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歐元望續挫，建議１﹒１１３０賣出買入美元

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《公司業績》

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美團（０３６９０）去年盈轉虧，經調整虧損為１５５﹒７２億元人民幣，不派息；上季經調整

虧損擴大至３９﹒３６億人幣，收入升３０﹒６％；去年餐飲外賣業務經營溢利升逾倍，收入增

長４５％

陽光油砂（００２０２）年度純利跌三成四至１４６﹒６萬加元，不派息

天津發展（００８８２）旗下「力生製藥」純利１﹒２２億元人民幣

龍湖集團（００９６０）純利升一成九至２３８﹒５億元人民幣，派末期息１﹒２３元

正榮服務（０６９５８）年度純利升２％至１﹒７５億元人民幣，不派息

稻草熊娛樂（０２１２５）去年純利增８﹒１８倍，不派息

龍記集團（００２５５）去年多賺２５﹒８％至２﹒２８億元，末期息２０仙

廈門港務（０３３７８）去年多賺５５％，末期息２﹒１分

竣球控股（０１４８１）溢利跌９０％，不派末期息

新晨動力（０１１４８）去年虧損收窄至３﹒９億元人民幣，不派息

森松國際（０２１５５）去年多賺３１﹒５％至３﹒８１億元人民幣，不派息

永旺（００９８４）去年虧損擴大至４﹒７億元，息２仙

天保能源（０１６７１）去年純利跌９７﹒５％，不派息

永安（００２８９）去年虧轉盈賺５﹒５億元，息４６仙

美的置業（０３９９０）去年少賺１３﹒５％，末期息１﹒６元

中遠海運（００５１７）去年純利跌１５％，末期息９仙

新特能源（０１７９９）去年多賺近７倍，末期息１﹒１元人幣

中國建築國際（０３３１１）去年純利增１３％，派末期息２０﹒５仙

東方海外（００３１６）去年純利升６﹒９倍，連特別息派３﹒３美元

交行（０３３２８）去年純利按年升１２％，末期息０﹒３５５元人幣；去年利息淨收入升５％

，淨利息收益率跌０﹒０１個百分點

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《公司資訊》

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比亞迪（０１２１１）與殼牌擬成立合資公司，合作電動車充電等

蔚來（０９８６６）和小米汽車開拓電池供應商，擬採用比亞迪電池；蔚來李斌呼籲碳酸鋰廠商

勿做投機性漲價，否則對行業不利

ＥＳＲ（０１８２１）澄清：並無對ＣｏｌｌｉｍａｔｅＣａｐｉｔａｌ有潛在興趣

中國人壽（０２６２８）房地產投資風險可控，目前股價未反映公司價值

京東物（０２６１８）於流配股抽８６億插一成，京東集團同挫，分析指兩股沽壓未消

匯控（００００５）反駁美國議員對其凍結香港反對派人士帳戶之指控

港鐵（０００６６）批出機場鐵路掉頭隧道延展段顧問合約，料２０３２年竣工

港交所（００３８８）擬於第三季推出投資服務通

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《國企紅籌》

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中國建築（０３３１１）委任王惠貞為公司獨立非執董等五個職位

中糧包裝（００９０６）於瀋陽開展兩片罐工廠業務，涉資６億元人民幣

復宏漢霖（０２６９６）自主開發藥物獲藥監局批准用於治療實體瘤

廈門國際（０３３７８）擬發行多項債券、票據等，涉資不超２４０億元人民幣

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《神州民企》

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京信通信（０２３４２）料今年毛利率可保持穩中有升

龍湖集團（００９６０）今年全口徑銷售目標３０００億元人民幣，毛利水平目標２５％

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《中國要聞》

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中國煤炭運銷協會表示維護市場供需平衡，維護行業利益

發改委商務部印發市場准入負面清單：強化反壟斷監管；多措並舉穩定工業經濟運行，抓緊出台

方案

粵澳上線跨境數據驗證平台，首階段在金融信息試行

廣東提出多項助企紓困扶持政策措施，不得盲目抽貸斷貸

受疫情影響，鋼鐵重鎮唐山據報不得不減產或停產

農業農村部表示適當提高稻谷小麥最低收購價

習近平與尹錫悅下午通電話，料談及北韓發射洲際導彈

全球十大金融中心排名：香港排第三，上海緊隨排第四

人行加碼千億逆回購利率持平，本周累計放水５００億

李克強稱確保糧食穩產保供應對外部環境不確定性

上海樓市新房熱二手穩，價格倒掛仍需解決

據報中國外長王毅抵達印度，為中印對峙後首次

光大理財宣布２億自購計劃，為首間開展自購銀行理財

國務院表示９月底前完成金融穩定保障基金籌集相關工作

銀保監表示金融穩定保障基金設立正在推進中

傳羅兵咸永道逐步退出中資民營房企審計業務

據報普華永道逐步退出中資民營房企審計業務

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１％，報１７６７６點

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《其他消息》

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政府表示來港企業首要關注並非國安法而是市場和人才等

林鄭稱今日無收到司局長辭職信，提名期４月３日展開

特首選戰如箭在弦，傳李家超陳茂波醞釀辭職參選

行政長官選舉５月８日舉行，提名期４月３日至１６日

運房局副秘張趙凱渝下月６日起任民政事務總署署長

證監會將寬免所有中介人及持牌人士牌照年費

政府公開招標葵涌物流及停車場用地，７月１５日截標

新一期居屋暫收逾２５萬份申請，超額約２７倍

大華銀行料首季港經濟收縮１﹒３％，銀行流動性充裕

深股通全日淨流出近６億，外資全周流出１２７﹒８億；滬股通額度全日用近７億元，陸股通流

出３１億元

劉澤星８月起接替梁卓偉，任港大醫學院暫任院長

彭耀佳再獲委任為旅發局主席，任期三年

地政總署表示東涌商業地收到５份標書

美聯表示東涌商業地重推反應勝預期，料估值近３８億元

中原ＣＣＬ按周跌１﹒１２％，創５３周新低

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《俄烏開戰》

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世貿總幹事憂俄烏戰爭將致全球糧荒，引發窮國騷亂

俄羅斯考慮接受比特幣交易油氣，但只限「友好國家」

北約再籲華勿援俄，中方表示堅決反對施加脅迫和壓力

日本下周禁止對俄出口奢侈品

普徠仕表示俄潛在債務違約風險，新興市場短期或續波動

穆迪擬撤銷對俄羅斯公司的信用評級

中方表示烏克蘭局勢衝擊全球金融能源糧食產業鏈供應鏈

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《大國博弈》

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國際金融協會表示俄烏戰爭後大量外資撤離中國股市債市

涉違反武器擴散，中俄朝實體和個人被美國制裁

澳洲國防部稱對中國或在所羅門建立軍事基地表示擔憂

美方指中美就審計問題達成協議時候尚早

遭美拉入退市風險名單，微博：將評估所有戰略選擇

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《東航空難》

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指揮部表示發現飛機引擎部件及起落架，不公開乘客名單

指揮部表示目前沒有黑盒數據提取完成的確切時間

民航局表示將在事故３０日內提交中英文初步調查報告

當局再發現部分遺體殘骸及逾百件受難者遺物

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《新冠肺炎》

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本港新增１０４０５宗確診，核酸檢測陽性４５７８宗

本港單日多１９２宗死亡個案，第五波累計６７４９宗

政府計劃４月２１日起大致恢復正常公共服務

林鄭不放棄機組人員檢測，無以法律強制院舍長者打針

袁國勇稱疫苗通行證不應限制市民到急症室求醫

國家衛健委表示本月累增５﹒６萬宗本土個案波及２８省

上海表示應檢未檢人員的「隨申碼」將被黃碼，影響出行

內地增本土及無症狀近五千宗，上海再破紀錄逾千六宗

官媒評防疫措施：堅持「動態清零」不動搖

張文宏稱病毒傳播力度是早期５倍，堅持防控打斷上升

政府計劃４月初向全港家庭派防疫包，目標７日內完成

曾國衞稱全民強檢籌備工作未白費，合適時隨時可實施

梁子超稱本港未有條件跟隨新加坡放寬防疫

港府向全港家庭派防疫包，內含ＫＮ９５口罩及快測包

港府延長協助外傭及僱主應對疫情措施

港鐵將於下周起加強重鐵及輕鐵繁忙時段服務

澳洲不再需要入境旅客出示新冠檢測證明

當局發現一宗疑在快測呈報平台虛報個案，交警方跟進

隔離設施使用率低，林鄭稱做到「床等人」是好現象

新地物管公司協助發送社會募捐抗疫物資入戶

深圳表示擴大「六稅兩費」減徵範圍，減免「房土兩稅」

深圳昨僅增３例陽性病例，稱實現社會面動態清零

港府向四區１３﹒５萬居民派測試包，因污水監測陽性

醫管局表示康復確診者可獲１０次中醫內科門診復康治療

陳茂波稱不能動態清零與內地通關，對經濟影響更大

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