《股林淘金－林家亨》法拉帝（０９６３８）上市，豪華遊艇前景佳

《股林淘金》Ｆｅｒｒｅｔｔｉ Ｓ﹒ｐ﹒Ａ﹒ （法拉帝（０９６３８））作為來自意大

利的全球豪華遊艇行業的公認領導者，憑著自１９６８年標志性品牌，引領全球豪華遊艇業的發

展，並積極收購及整合其他領先的遊艇品牌及生產設施，現時旗下擁有七個品牌－Ｒｉｖａ、

Ｗａｌｌｙ、Ｆｅｒｒｅｔｔｉ Ｙａｃｈｔｓ（法拉帝遊艇）、Ｐｅｒｓｈｉｎｇ、

Ｉｔａｍａ、ＣＲＮ及Ｃｕｓｔｏｍ Ｌｉｎｅ。透過以上７個品牌的協同效應，公司設計、生

產及銷售８至９５米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇，提供應有盡有的功能及日

益廣泛的輔助服務，滿足客戶的個性化品味及要求。憑藉公司市場領先的地位、豐富的歷史及無

與倫比的品牌組合，公司被譽為全球豪華遊艇行業的潮流引領者及意大利卓越航海世界的大使。



以２０２１年為例，公司８０至９０英呎的舷內複合材料遊艇及１００英呎及最長４３米的

的舷內專門定製遊艇取得較高市場份額，分別約２０％和２４％。由此Ｆｅｒｒｅｔｔｉ

Ｓ﹒ｐ﹒Ａ。在２０２１年度獲得可觀的新訂單量９﹒７２億歐元及２０２１年累積訂單

１０﹒１６億歐元。截至２０２２年２月２８日止兩個月期間，公司的新訂單為３﹒０８億歐元

及截至２０２２年２月２８日，累積訂單總額為１２﹒７２億歐元。加上未來豪華遊艇行業預計

超高淨值人士和極高淨值人士將於未來保持穩定增長，加上該等人士於後疫情時代對遊艇的需求

快速增長，預計全球遊艇市場將於２０２０年至２０２５年期間觸底反彈，於２０２５年達到

２６８億歐元，２０２０年至２０２５年期間的複合年增長率為７﹒３％。



法拉帝本次赴港ＩＰＯ估值區間８﹒５－１１億歐元，按２０２２年預測利潤值估算，法拉

帝估值區間對應的ＰＥ倍數約為１４－１８倍。投資者可以留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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