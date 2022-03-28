【企業盈警】三愛健康（０１８８９）料去年純利增５０％

《經濟通通訊社２８日專訊》三愛健康集團（０１８８９）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利約９００萬元（人民幣．下同），同比增長５０％。

該集團指，毛利料不少於４０００萬元，同比增最少９００萬元，而有關增長主因毛利率相

對較高的自產醫藥產品銷售額增加，以及融資租賃業務的利息收入增加。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

