【企業盈警】太睿國際（０１０１０）料去年虧損擴至５０００萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》太睿國際控股（０１０１０）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度虧損約５０００萬元，比２０２０年度虧損約５００萬元有所擴大。

該集團指，收益增加約１４％至約１﹒０６億元，毛利增加約４９％至約３６００萬元，但

經營表現倒退主因於一間聯營公司投資減值損失；應佔一間聯營公司虧損，以及遊艇業務營銷和

發展的支出。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

