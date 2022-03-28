【企業盈警】依波路（０１８５６）料去年盈轉虧３２００萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》依波路（０１８５６）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度淨虧損約３２００萬元，２０２０年度純利約１３０萬元。

該集團指，預期虧損主要是由於消費市場情緒疲弱以及截至２０２１年１２ 月３１日止年

度的分銷及行政開支較去年同期增加所致。

該集團預期於本月末公布業績。（ｗｈ）

