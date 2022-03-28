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28/03/2022 08:50

【企業盈警】天譽置業（００５９）料去年盈轉虧最多２﹒９億人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》天譽置業（０００５９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損介乎２﹒７億元（人民幣．下同）至２﹒９億元，２０２０年度純利約１９億元。
　　該集團指，預期虧損主因房地產行業調控政策持續收緊，及行業市場競爭激烈，毛利率下降
；去年四季度市場不確定性導致市場情緒普遍疲軟，影響資產投資價值，金融資產投資中未實現
的預期損失準備增加。
　　該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

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