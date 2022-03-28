【企業盈警】第一服務（２１０７）料去年賺最多３６００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》第一服務控股（０２１０７）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利不超過３６００萬元人民幣，按年跌６２％。

該集團指，純利下降主因去年下半年內地房地產市場總體下行，就房地產行業客戶的若干應

收款項確認較高的預期信貸損失撥備。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

