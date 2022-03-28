《油金掠影》阿拉伯一座油庫遭襲擊，上周五油價飆逾１％

《經濟通通訊社２８日專訊》據《美聯社》報導，也門胡塞武裝組織上周於當地一級方程式

比賽前，突擊位於沙地阿拉伯第二大城市吉達的一座油庫，該油庫正位於賽場附近。襲擊未造成

傷亡，但消息刺激上周五油價由跌轉升逾１％。紐約期油收升１﹒４或１﹒５６美元，報每桶

１１３﹒９０美元，按周升１０﹒５％。布蘭特期油漲１﹒４％或１﹒６２美元，收報每桶

１２０﹒６５美元，按周飆升１２％。

上周五油價原本因為歐盟未能達成禁運俄羅斯石油而下跌，但主要石油供應國遭襲?消息，

令市場憂慮供應短缺進一步擴大，刺激油價收升。



＊密歇根大學消費者信心指數跌至多年低位＊



美國３月密歇根大學消費者信心指數終值為５９﹒４，反映市場對俄烏局勢及高通脹的憂慮

，金價上周收跌。紐約期金微跌８美元或０﹒４％，收報每盎司１９５４﹒２０美元，但按周仍

升１﹒３％。此外，美國周四 （２４日） 明確表明將禁絕所有與俄羅斯央行有關的黃金交易

。據報，俄羅斯央行黃金儲備達１３２０億美元。

其餘貴金屬方面，白銀下跌１﹒２％收報每盎司２５﹒６２美元，鉑金下挫２﹒２％收報每

盎司１００８﹒５美元，鈀金大跌５﹒４％收報每盎司２３９４﹒３美元。（ｈｃ）

