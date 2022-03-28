  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/03/2022 07:50

《油金掠影》阿拉伯一座油庫遭襲擊，上周五油價飆逾１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《美聯社》報導，也門胡塞武裝組織上周於當地一級方程式
比賽前，突擊位於沙地阿拉伯第二大城市吉達的一座油庫，該油庫正位於賽場附近。襲擊未造成
傷亡，但消息刺激上周五油價由跌轉升逾１％。紐約期油收升１﹒４或１﹒５６美元，報每桶
１１３﹒９０美元，按周升１０﹒５％。布蘭特期油漲１﹒４％或１﹒６２美元，收報每桶
１２０﹒６５美元，按周飆升１２％。
　　上周五油價原本因為歐盟未能達成禁運俄羅斯石油而下跌，但主要石油供應國遭襲?消息，
令市場憂慮供應短缺進一步擴大，刺激油價收升。

＊密歇根大學消費者信心指數跌至多年低位＊

　　美國３月密歇根大學消費者信心指數終值為５９﹒４，反映市場對俄烏局勢及高通脹的憂慮
，金價上周收跌。紐約期金微跌８美元或０﹒４％，收報每盎司１９５４﹒２０美元，但按周仍
升１﹒３％。此外，美國周四　（２４日）　明確表明將禁絕所有與俄羅斯央行有關的黃金交易
。據報，俄羅斯央行黃金儲備達１３２０億美元。
　　其餘貴金屬方面，白銀下跌１﹒２％收報每盎司２５﹒６２美元，鉑金下挫２﹒２％收報每
盎司１００８﹒５美元，鈀金大跌５﹒４％收報每盎司２３９４﹒３美元。（ｈｃ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/03/2022
【虛幣世界】比特幣升至46000美元，以太幣轉模式礦卡價格挫
財經熱話28/03/2022
【陶觀天下】油價暴漲　糧食短缺
財經熱話25/03/2022
《嚟緊炒D乜》海外遊戲收入穩步增長　騰訊350元以下值博！
中國故事25/03/2022
《神州經脈》滬指周跌1%　外資全周流出百億　傳四大辭內房審計
財經熱話25/03/2022
潤啤績後遭大行狠劈目標價　縱表明或加價惟股價欲彈乏力
專訪25/03/2022
郭思治：資金入市態度趨保守，中概股短線部署應忍手（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金