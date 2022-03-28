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28/03/2022 09:05

《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

　　《牛熊志選》恒指上周回補月初的兩個下跌裂口，升至２２５００點附近隨即受阻，上周五
（２５日）顯著回落，短線或有機會回測１０天線及２１０００點關口附近承接，策略上以候低
吸納為主。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（２４日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得
約５５４２﹒０萬元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約２﹒７８億元資金淨
流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價
２１２００點至２１４９９點之間，累計相當約１，３５１張期指合約；熊證街貨主要在收回價
２２５００點至２２７９９點之間累計了相當約１８９８張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降３﹒０個波幅點至２４﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
３﹒７個波幅點至２７﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降５﹒２個波幅點至２８﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降３﹒２個波幅點至
３２﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降６﹒２個波幅點至４５﹒５％；中石油
（００８５７）的引伸波幅下降２﹒４個波幅點至３７﹒０％；中海油（００８８３）的引伸波
幅上升０﹒６個波幅點至３７﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至
２１﹒９％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降４﹒８個波幅點至３１﹒４％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒５個波幅點至２１﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降７﹒７個波幅點至４２﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至
２５﹒４％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約
４９５０﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的
騰訊認購證為行使價約４５５元至５２４元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒５倍至９﹒３
倍；另外，小米（０１８１０）相關認購證及牛證期內錄得約７７８﹒０萬元資金淨流入部署，
資金留意行使價１６元至１７元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒０倍至５﹒４倍

　　至於看淡資金流方面，期內京東（０９６１８）的相關認沽證及熊證合共錄得約
１６３７﹒０萬元資金淨流入部署。京東認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２０８元元
附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒２倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
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