《運籌帷幄－梁業豪》迎接另一個升浪，投資教育的里程碑

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和顯著向淡。自２０２０年５月９日起，筆者每個周日都於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內與大家上

課，昨天（２７日）「投資影音教育」已經是第１００次上堂，屬於一個值得紀念的里程碑。客

觀而言，上周淡友已經開始入市反擊，港股的下跌動力逐漸增大；若本周初大市進一步回落調整

，會是正常的市況發展。若非有新利淡消息出現，相信短期調整浪只會維持多一至三個交易日，

然後便會見到另一個升浪。

然而，這是假設了現時運行的為（ｂ）浪，其後上演的為（ｃ）浪。但若現時港股正處於

（２）浪調整浪，由於（２）浪的跌浪多會較（ｂ）為大，運行時間亦會較長，好友需耐性一點

。因此，短線投機者於現階段仍須耐心等候再度入市造好圖利的良機。至於中長線投資者，候低

增持現貨仍為本欄的應市策略，大家應密切留意ＷＢＩ分析系統的指示。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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