《一周攻略－周進略》局勢不明朗，富貴險中求？

《一周攻略》一如本欄之前的預期，隨著落實美聯儲久聞樓梯響的第一次加息，美股的波動

性回落，對於一年多以來的估值下調壓力，終於消除了少許，相比之下，反而是年初開始一度走

勢向好的港股，在２月中開始，未等３月份美聯儲的議息，便已先行回落。此消彼長之明顯，即

使本欄年初至今反覆提及，亦未有料到其走勢之急勁。



＊地緣政局不明，通脹火上加油＊



是的，當中過程，並不純然只有貨幣政策的變化，更重要是近月以來，有著國際政經形勢的

另一重點，就是地緣政局不明朗所致。說起來，對於這一因素，可謂人言人殊，信者，認為是重

大事件，隨時可以關乎全球的各方面形勢，軍事政治固然是新聞焦點，財政制裁與貿易保護主義

等亦是必然之選，但更重要的是，對於原本已經高居不下的通脹預期，更可謂火上加油，反過來

影響美聯儲的態度趨於強硬，卻真的並非本欄可以一早預料。



＊百年數據，無懼震盪＊



至於不信者，當然以過去百多年的數據說之，即使短期有甚麼影響，但以股市指數的變化計

，長遠仍是反映企業本身體質和增長動力為主，這些中途的波動，即使經歷兩次大戰，以至各式

地區性的爭端，都不甚持久，故此，以長線眼光看待，反映歡迎此刻有撿便宜的機會，而對於中

途被震下車的，難免有點取笑的意味。



＊規律一萬次準確，不擔保下一次對＊



真相是甚麼？往往是事後孔明，當前的形勢，只能以當前去論，以往的數據，如上述不信者

的，確可參考，但過去表現並不反映將來，投資者當明白，以往一萬次都準確的所謂規律，可以

是第一萬零一次不準，便足以令人陰溝裡翻船，愈是押得重注者，愈要冒上這一風險。



＊辭官歸故里？漏夜趕科場？＊



誠然，從來富貴險中求，若非冒上相當風險，市場何以會獎勵回報相當的賺頭？如此一來，

正是各取所需，有人辭官歸故里，不肯賺盡心中最後一分錢，在此風雨飄搖的日子，寧願犧牲一

點長遠勝算，都不願冒上本錢大虧的風險；另一邊廂，自然是有人漏夜趕科場，人棄我取，別人

恐懼我貪婪，當然要手頭上有現金可以擇肥而噬。



＊愈有錢，愈要減少無謂損失＊



對於一般投資者，這樣的抉擇已經不容易，但大家別以為對於真正有錢的，又或操盤大量資

金的，這又可是一件容易的事。事實上，愈是已經有足夠多財富的人，愈不需要冒額外風險，在

平常的日子，他們的資金成本足夠低，參與的項目有足夠的把握，再加上信用良好而來的槓桿比

例，根本是長線必賺的方程式，可沒有必然跟大家賭大小。是的，愈有錢的，愈緊張的不是賺錢

，而是不要因為無謂失誤而虧掉大筆錢，雖然這時他們的理由，可不是本錢少的人一樣擔心生計

或生存，但愈是有錢，愈是精明，愈是懂得在資本市場，如何少冒風險而多有回報，而不是跟大

家賭公平的多冒風險多有回報。



＊連鎖反應，實非小事＊



如此說來，大家可別見怪的是，目前陸續有人擔心，萬一地緣政治的不明朗，不再局限於東

歐偏遠處，而是有連鎖反應，各國的勢力均衡受到考驗，則可以預期，近幾年備受打擊的全球自

由貿易以至相關的好處，將不容易快速回到正軌，則全球各地的經濟增長，以至通脹高企之下復

有加息退市縮表等一起來，則不是小事一樁了。



＊敢冒上高風險，未必有高回報＊



對於投資者而言，短期可以先避一避風頭，不必要勉強在不能控制勝算的項目上冒上不必要

的風險，有些錢是要讓別人去賺，正因為有些險是別人才敢冒的，但敢冒高風險不等於必然有高

回報，否則這個風險打從一開始便不是真的風險了。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



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