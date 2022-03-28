《套期保值－蕭猷華》鎳價大幅波動，後市何去何從？

《套期保值》３月８日，ＬＭＥ倫敦金屬交易所期鎳價格升穿每噸１０萬美元，較３月１日

的２﹒５萬美元，升了３倍，市場傳出內地最大鎳礦青山控股董事長，因持有大量期鎳淡倉，疑

有被「夾」倉之嫌。另一方面，有傳對沖基金伺機炒作俄羅斯因鎳出口受制裁，和新能源汽車對

鎳需求大增，大舉追擊空倉獲利。與此同時，ＬＭＥ指因市場價格出現不尋常波動，宣布暫時停

止期鎳交易，直到月１６日恢復交易後，連續幾個交易日出現跌停，最低曾經回落至２﹒８萬美

元，上周四（２４日）、上周五（２５日）又連續觸及１５％漲停。

期鎳價格大起大落，主要原因是期鎳市場流動性一向不足，尤其最近出現很多的成交價格，

都是高於漲停板或跌停板的幅度，倫敦金屬交易所不得不取消相關時段的交易。此外，由於缺乏

成交量，很多參與者難以找到對手盤撮合成交，導致價格劇烈波動，間接令期鎳市場平台的對沖

功能減弱，不少貿易商和下游企業正減少期鎳套期保值操作，令越來越多市場參與者離場。

另一方面，期鎳價格急升，因市場擔心俄羅斯鎳出口受限、新能源汽車對鎳需求增加，令供

應出現緊張，不過，俄羅斯鎳出口其實只佔全球大約５％，世界排名第三，第一是印尼、第二時

菲律賓。印尼政府早前公布，今年將會加大鎳產量至１４０萬噸，基本能覆蓋今年新能源汽車對

鎳的需求，預期第二季，中國對鎳需求的擔憂會逐步緩解，鎳價格亦有回落壓力。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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