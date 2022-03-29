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29/03/2022 08:55

《專家之言－黃文傑》西方不出兵俄國不見得讓步，通脹短期難回落

　　《專家之言》俄烏戰爭仍無出路，雖然西方國家在極力制裁，俄羅斯經濟頓入困境，惟俄國
總統普京看起來並不在意，在應對制裁上仍頻頻出招。例如，歐美全面限制俄在外匯上的使用，
那便不如直接以盧布交易其資源，盧布竟然回升。這個可謂擊中歐洲的軟肋，不接受嗎？有斷氣
之虞。接受嗎？之前的制裁便有如開玩笑。歐洲一旦在制裁上猶豫，那俄便能更肆無忌憚，暫時
看來，除非西方國家出兵，否則俄不見得會讓步，在不達到一定的戰爭目標後，退兵的可能性並
不太高。這也代表著供應鏈短時間不能恢復，資源價格難以回落，且看截筆時，油價已回升至
１１０美元以上水平，同時不得不說，俄烏兩國也是重要的糧食出口國，俄羅斯是世界上最大的
小麥出口國，烏克蘭則位居第五。兩國合計佔全球大麥供應的１９％、小麥供應的１４％和玉米
供應的４％，佔全球穀物出口量的三分一以上。兩國也是油菜籽的主要供應國，佔世界葵花籽油
出口市場的５２％。在同樣高度集中的全球肥料供應格局中，俄羅斯還是主要生產國。可以預見
，各行各業的通脹短期內根本難以回落。

＊俄烏戰爭使供應鏈更緊張，反全球化長期推高物價＊
　
　　最近股市全面回升，投資者彷彿消化了地緣政治的風險。俄烏兩國經濟規模並不大，惟兩者
也是資源出口重要國家，在疫情後全球供應鏈變得極度緊張，兩國的戰爭無疑剛好火上添油。事
實上，俄烏戰爭只是推高通脹的頭盤。而這場戰爭將會大大推前了反全球化的進程，各國的政府
及企業，將會更深入地評估對不同國家的依賴程度，即是說，價格及質素已不再是貿易與生產的
唯一考慮，政治元素也會加入決策之中，這種改變將大大改變全球經濟格局，物價在全球化下被
壓低了多年，而反全球化則會長期的推高物價。可以預見，全球通脹將在長時間維持在更高水平


＊儲局將更主動免現滯脹，資產重估下市場將更波動＊
　
　　而要分清楚的是，今次的通脹是來自成本推動通脹，而非需求推動通脹，後者的發生多在經
濟蓬勃的時候。而前者則與經濟不一定有關係。且看債息已升破了１０年期債息，最受市場關注
的２年期與１０年期也相差沒幾，可見投資者已開始擔心高通脹對經濟的打擊，而今次的通脹又
偏偏與經濟興衰無關。即是說，今次是有機會出現高通脹，低經濟增長，亦即滯脹的畸形情況。
一旦滯脹出現，聯儲局將如何處置呢？是減息支持經濟？還是加息打壓通脹？如果參考１９７０
至１９８０年代美國在高通脹時聯儲局的作法，其時聯儲局是毫不猶豫的選擇了打壓通脹，皆因
高通脹一旦出現，要收服它便要花費極大的氣力，當時聯儲局是落後了整個通脹的，結果導致
１９８２年時任聯儲局主席曾大幅加息至２０厘以上，滯脹方才被壓了下來。筆者認為，參考歷
史，現時的聯儲局為免滯脹出現，將會更為主動的壓下通脹，而非再如以往般當經濟有所波折聯
儲局便會主動放鬆貨幣政策。２０１８年底第四季時全球股市大跌，某程度在控訴著聯儲局在經
濟放緩的周期中錯誤加息，其後局方立時讓步，貨幣政策立時轉向。惟現時在高通脹的情況下，
當經濟下滑時，聯儲局能轉向恐難再見。當息率逐漸提高後，全球多個資產的估值將會重新釐定
，投資者宜有心理準備，市場將會變得十分波動，估值愈是昂貴的資產，將來所受到風險也將愈
大。《高富金融集團投資研究部　黃文傑》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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