《專家之言－黃文傑》西方不出兵俄國不見得讓步，通脹短期難回落

《專家之言》俄烏戰爭仍無出路，雖然西方國家在極力制裁，俄羅斯經濟頓入困境，惟俄國

總統普京看起來並不在意，在應對制裁上仍頻頻出招。例如，歐美全面限制俄在外匯上的使用，

那便不如直接以盧布交易其資源，盧布竟然回升。這個可謂擊中歐洲的軟肋，不接受嗎？有斷氣

之虞。接受嗎？之前的制裁便有如開玩笑。歐洲一旦在制裁上猶豫，那俄便能更肆無忌憚，暫時

看來，除非西方國家出兵，否則俄不見得會讓步，在不達到一定的戰爭目標後，退兵的可能性並

不太高。這也代表著供應鏈短時間不能恢復，資源價格難以回落，且看截筆時，油價已回升至

１１０美元以上水平，同時不得不說，俄烏兩國也是重要的糧食出口國，俄羅斯是世界上最大的

小麥出口國，烏克蘭則位居第五。兩國合計佔全球大麥供應的１９％、小麥供應的１４％和玉米

供應的４％，佔全球穀物出口量的三分一以上。兩國也是油菜籽的主要供應國，佔世界葵花籽油

出口市場的５２％。在同樣高度集中的全球肥料供應格局中，俄羅斯還是主要生產國。可以預見

，各行各業的通脹短期內根本難以回落。



＊俄烏戰爭使供應鏈更緊張，反全球化長期推高物價＊



最近股市全面回升，投資者彷彿消化了地緣政治的風險。俄烏兩國經濟規模並不大，惟兩者

也是資源出口重要國家，在疫情後全球供應鏈變得極度緊張，兩國的戰爭無疑剛好火上添油。事

實上，俄烏戰爭只是推高通脹的頭盤。而這場戰爭將會大大推前了反全球化的進程，各國的政府

及企業，將會更深入地評估對不同國家的依賴程度，即是說，價格及質素已不再是貿易與生產的

唯一考慮，政治元素也會加入決策之中，這種改變將大大改變全球經濟格局，物價在全球化下被

壓低了多年，而反全球化則會長期的推高物價。可以預見，全球通脹將在長時間維持在更高水平

。



＊儲局將更主動免現滯脹，資產重估下市場將更波動＊



而要分清楚的是，今次的通脹是來自成本推動通脹，而非需求推動通脹，後者的發生多在經

濟蓬勃的時候。而前者則與經濟不一定有關係。且看債息已升破了１０年期債息，最受市場關注

的２年期與１０年期也相差沒幾，可見投資者已開始擔心高通脹對經濟的打擊，而今次的通脹又

偏偏與經濟興衰無關。即是說，今次是有機會出現高通脹，低經濟增長，亦即滯脹的畸形情況。

一旦滯脹出現，聯儲局將如何處置呢？是減息支持經濟？還是加息打壓通脹？如果參考１９７０

至１９８０年代美國在高通脹時聯儲局的作法，其時聯儲局是毫不猶豫的選擇了打壓通脹，皆因

高通脹一旦出現，要收服它便要花費極大的氣力，當時聯儲局是落後了整個通脹的，結果導致

１９８２年時任聯儲局主席曾大幅加息至２０厘以上，滯脹方才被壓了下來。筆者認為，參考歷

史，現時的聯儲局為免滯脹出現，將會更為主動的壓下通脹，而非再如以往般當經濟有所波折聯

儲局便會主動放鬆貨幣政策。２０１８年底第四季時全球股市大跌，某程度在控訴著聯儲局在經

濟放緩的周期中錯誤加息，其後局方立時讓步，貨幣政策立時轉向。惟現時在高通脹的情況下，

當經濟下滑時，聯儲局能轉向恐難再見。當息率逐漸提高後，全球多個資產的估值將會重新釐定

，投資者宜有心理準備，市場將會變得十分波動，估值愈是昂貴的資產，將來所受到風險也將愈

大。《高富金融集團投資研究部 黃文傑》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

