《盤後部署》美團業績優於預期，港股料２２３００點有阻力

《經濟通通訊社２８日專訊》港股上周五（２５日）回吐逾５００點，今天收復部分失地，

高開１７點報２１４２２，一度倒跌逾１６０點，惟在美團（０３６９０）、騰訊

（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）等主要科技帶動下回升，午後升幅擴大至逾２６０點

。

美團上周五公布業績，去年第四季收入按年升三成勝預期，即使遭多間大行削目標價，股價

全日走勢強勁，收市升１１﹒５６％，報１５０﹒６元，為全日表現最佳藍籌；騰訊、阿里巴巴

同樣報升２﹒８１％及３﹒４５％，ＡＴＭ合共帶動恒指上升逾２２０點。科指股方面，商湯

（０００２０）全年虧損擴大，今天跌１﹒９１％，報６﹒１８元；攜程（０９９６１）就跌

５﹒４７％，為表現最差科指股。

阿拉伯一座油庫遭襲擊，上周五油價飆逾１％。「三桶油」今天造好，中石化

（００３８６）更受業績消息推動之下升４﹒０４％，報３﹒８６元；中海油（００８８３）升

３﹒７％；中石油（００８５７）就升２﹒２４％。上海確診個案持續增加，當地宣布將由今天

起至下月５日「動態封城」，內地餐飲股個別發展，海底撈（０６８６２）揚５﹒５４％，報

１４﹒１元；九毛九（０９９２２）升２﹒０４％；海倫司（０９８６９）一度急插一成二，及

後跌幅收窄，仍要逆市跌４﹒６４％，報１３﹒１６元。

恒指收報２１６８４，升２８０點或升１﹒３１％，主板成交１３４３﹒０６億元。國企指

數報７３９６，升１１２點或升１﹒５４％。恒生科技指數報４４９４，升１１４點或升

２﹒６２％。

內地股市個別發展上證綜合指數報３２１４，升２點或升０﹒０７％，成交３７４４﹒７２

億元人民幣。深證成份指數報１１９４９，跌１２２點或跌１﹒０２％，成交１９４２﹒６７億

元人民幣。



＊阿里巴巴現黃金交叉，１１９元料有阻力＊



大市方面，今天受惠於美團去年全年業績的消息帶動下高開高收，大戶主動買沽比率亦由上

周五的５３：４７，提升至今天的５８：４２，資金流入額１００﹒５７億元，較上個交易日多

９７﹒９億元。隨住恒指即將進行季檢，在粉飾櫥窗效應下，相信月底前市況會向好。從日線圖

看，恒指連跌２日後反彈，目前仍企穩在１０天及２０天線之上，而１０天線逐步貼近２０天線

，ＭＡＣＤ牛差距仍平穩，料短期阻力位在２２３００點水平。

個股方面，除了美團之外，阿里巴巴都值得留意，《經濟通ＨＶ２報價系統》亦顯示，是日

整體主動買沽比率為５６：４４，當中大戶主動買沽比率更達６１：３９，反映大戶好友佔有上

風。在日線圖上，早段股價曾下跌，但之後持續上升，最後收高於上日收市價，形成「單日轉向

」的形勢。目前１０天線已升穿２０天線，更形成「黃金交叉」的利好轉向形態。若以黃金比率

回調的形式計算，由今年高位１３５元向下量度至低位７１元，阿里巴巴短期阻力位料在

０﹒７６４倍的１１９元水平。（ｅｒ）

