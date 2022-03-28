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即市新聞

28/03/2022 16:29

《盤後部署》美團業績優於預期，港股料２２３００點有阻力

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港股上周五（２５日）回吐逾５００點，今天收復部分失地，
高開１７點報２１４２２，一度倒跌逾１６０點，惟在美團（０３６９０）、騰訊
（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）等主要科技帶動下回升，午後升幅擴大至逾２６０點

　　美團上周五公布業績，去年第四季收入按年升三成勝預期，即使遭多間大行削目標價，股價
全日走勢強勁，收市升１１﹒５６％，報１５０﹒６元，為全日表現最佳藍籌；騰訊、阿里巴巴
同樣報升２﹒８１％及３﹒４５％，ＡＴＭ合共帶動恒指上升逾２２０點。科指股方面，商湯
（０００２０）全年虧損擴大，今天跌１﹒９１％，報６﹒１８元；攜程（０９９６１）就跌
５﹒４７％，為表現最差科指股。
　　阿拉伯一座油庫遭襲擊，上周五油價飆逾１％。「三桶油」今天造好，中石化
（００３８６）更受業績消息推動之下升４﹒０４％，報３﹒８６元；中海油（００８８３）升
３﹒７％；中石油（００８５７）就升２﹒２４％。上海確診個案持續增加，當地宣布將由今天
起至下月５日「動態封城」，內地餐飲股個別發展，海底撈（０６８６２）揚５﹒５４％，報
１４﹒１元；九毛九（０９９２２）升２﹒０４％；海倫司（０９８６９）一度急插一成二，及
後跌幅收窄，仍要逆市跌４﹒６４％，報１３﹒１６元。
　　恒指收報２１６８４，升２８０點或升１﹒３１％，主板成交１３４３﹒０６億元。國企指
數報７３９６，升１１２點或升１﹒５４％。恒生科技指數報４４９４，升１１４點或升
２﹒６２％。
　　內地股市個別發展上證綜合指數報３２１４，升２點或升０﹒０７％，成交３７４４﹒７２
億元人民幣。深證成份指數報１１９４９，跌１２２點或跌１﹒０２％，成交１９４２﹒６７億
元人民幣。

＊阿里巴巴現黃金交叉，１１９元料有阻力＊

　　大市方面，今天受惠於美團去年全年業績的消息帶動下高開高收，大戶主動買沽比率亦由上
周五的５３：４７，提升至今天的５８：４２，資金流入額１００﹒５７億元，較上個交易日多
９７﹒９億元。隨住恒指即將進行季檢，在粉飾櫥窗效應下，相信月底前市況會向好。從日線圖
看，恒指連跌２日後反彈，目前仍企穩在１０天及２０天線之上，而１０天線逐步貼近２０天線
，ＭＡＣＤ牛差距仍平穩，料短期阻力位在２２３００點水平。
　　個股方面，除了美團之外，阿里巴巴都值得留意，《經濟通ＨＶ２報價系統》亦顯示，是日
整體主動買沽比率為５６：４４，當中大戶主動買沽比率更達６１：３９，反映大戶好友佔有上
風。在日線圖上，早段股價曾下跌，但之後持續上升，最後收高於上日收市價，形成「單日轉向
」的形勢。目前１０天線已升穿２０天線，更形成「黃金交叉」的利好轉向形態。若以黃金比率
回調的形式計算，由今年高位１３５元向下量度至低位７１元，阿里巴巴短期阻力位料在
０﹒７６４倍的１１９元水平。（ｅｒ）

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