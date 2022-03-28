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28/03/2022 13:31

【新冠肺炎】白宮副發言人皮埃爾確診，曾隨拜登訪問歐洲

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國白宮副發言人皮埃爾周日表示確診新冠肺炎，她此前曾隨
總統拜登訪問歐洲。
　　皮埃爾在聲明中稱，她在結束歐洲之行後接受檢測，結果為陽性，屬於輕症。她在上周六曾
在保持社交距離下見過拜登，不算密切接觸。白宮發言人普薩基在拜登出訪前因檢測呈陽性，沒
有隨訪。（ｊｆ）

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