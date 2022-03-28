【外圍經濟】日本央行再度無限量購債，壓低市場利率

《經濟通通訊社２８日專訊》日本央行周一宣布，將再度以０﹒２５％的固定孳息率，無限

量購買１０年期政府公債，以壓低市場利率。是繼２月１４日後，央行第２次實施有關操作，展

示維持貨幣寬鬆政策的決心。日本１０年期公債孳息率在周一上午一度升至０﹒２４５％，是

２０１６年以來最高。（ｊｆ）

