《台股攻略－黃振宇》疫情擴大，台股裂口下挫

《台股攻略》台灣疫情擴大，加上中國上海當地實施分區封城，影響投資氣氛，台股加權指

數今日（２８日）裂口下跌，台積電等電子服沽壓沉重，其後一度跌過３００點，航運及金融股

則支撐大市，加權指數收１７５２０點，跌１５６點，成交金額萎縮至２３７８﹒４１億元（新

台幣．下同），三大法人合共淨賣出１３６﹒２５億元。

電子權值股的台積電今日股價重挫，收５８４元，跌２﹒３％，市值下滑至１５﹒１億元；

聯發科收９６４元，跌０﹒７％；瑞昱、聯詠、大立光及友達均跌１％至３％；聯電、華碩、國

巨及矽力－ＫＹ則升０﹒２％至１﹒１％。金融股中段止跌回升，第一保升７﹒８％，臺企銀升

２﹒８％，聯邦銀、開發金及台中銀均升超過１％。航運股方面，由於台灣疫情再起，宅經濟概

念股受資金追捧，宅配通漲停，嘉里大榮升超過６％。貨櫃三雄的萬海升勢較強，升１﹒６％，

陽明及長榮均升０﹒４％。華航宣布，檢視旅運需求後，夏季將增加客運航班，４至５月航班共

增近兩成，消息刺激其股價升３％；長榮航升０﹒８％。通脹壓力升溫，造紙廠的正隆表示，原

物料及能源價格上升，醞釀紙價上揚，惟股價跌０﹒３％，而榮成、永豐餘及華紙則升１％至

３％。化工股的東鹼去年每股盈利達２﹒６９元，表現搶眼，在資金追捧下，收漲停價６０﹒２

元，續創近１４年新高。

疫情升溫下，中國上海封城，電子企業供應鏈或因此受到影響，導致電子權值股的台積電拖

累加權指數下挫，投資氣氛轉淡，預料市場轉趨波動，建議投資者短期須留意法人投資動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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