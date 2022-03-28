《窩輪豪情－梁業豪》不應急於入市持有指數牛證圖利

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、綜合

企業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中國神華

（０１０８８）、中國移動（００９４１）與恒生銀行（０００１１），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選海螺創業（００５８６）、中華煤氣（００００３）與百威亞太（０１８７６）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、綜合企業與原材料業。此外，恒

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國神華、恒生銀行與中信銀行

（００９９８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選東方海外國際（００３１６）、百威亞太與中國太

保（０２６０１）。

恒指期貨小時圖上，保歷加通道底部的支持力漸趨明顯，但價位於２１５１１前再遇阻力。

今早（２８日）價位跟隨上周五（２５日）晚美股偏高的表現略為高開，卻立即遇到預期中的沽

壓。自２２３９９起的調整尚未完結，投機者不應急於入市持有指數牛證圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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