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即市新聞

28/03/2022 09:12

【虛幣世界】比特幣升至４６０００美元，以太幣轉模式礦卡價格挫

　　《經濟通通訊社２８日專訊》比特幣近期價格造，並一度突破４６８００美元水平，創下三
個月高位，其他加密貨幣價格造好，以太幣同樣升至３２７０美元，而Ｓｏｌａｎａ、
Ｃａｒｄａｎｏ　和　Ａｖａｌａｎｃｈｅ　以及其他山寨幣都非常受歡迎；Ｄｏｇｅｃｏｉｎ
和Ｓｈｉｂａ　Ｉｎｕ等ｍｅｍｅ幣分別上漲了約　６％　和３﹒４％。基金經理
ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ　的首席執行官喬．迪帕斯誇萊（Ｊｏｅ　
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）　表示，隨著買家試圖將在比特幣上加強買力，並將阻力線轉化為支持
線，交易量增加，但如果我們不保持在上方這條線，則有機會向下盤整。
　　另外，隨著以太坊向「權益證明」過渡並遠離「工作證明」，礦工不再需要他們過去幾年囤
積的所有顯卡，顯示卡價格從初至今大幅下跌，部分顯示卡價格更跌逾５０％以上，預計對台灣
ＰＣ組件公司的盈利有一定影響，不過相信對遊戲玩家來說是久遺的福音。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４６９２９﹒８８（美元．下同），升０﹒２２％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３３０１﹒００元，升０﹒１６％；艾達幣報１﹒１７８０元，跌
０﹒５１％；瑞波幣報０﹒８６４４元，升０﹒７６％。（ｕｌ）

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