《談國論企－黎偉成》中國須強力反擊美造謠抹黑插禍劣行

《談國論企》中國近期不斷受到美國刻意主動的幾乎全方位造謠、抹黑，更無根據的假設而

作出所謂「指控」，力圖聯群結隊對華進行重重打擊及孤立，惡向劣行更甚於多年來的圍堵、打

壓、攬炒，很有需要更嚴肅地重新檢討、評估、部署和強力反擊美帝。建議全方位的搜集美國惡

行及有關人士的資料，組織、準備好詳細的文字和視像材料，在美一旦出現劣策歪行時，迅即配

以圖、文、影像對美作出強力譴責，狠狠反擊冷戰者。



＊中國已為美帝進行「冷戰」打擊的主要對手＊



必須指出的，是美國新的「國策」，乃對「不同意識形態」的他國，進行無恥的造謠、抹黑

和攻擊，成為其「政治潮流」，最明顯的惡例有（Ｉ）美國佬近年鼓動其駐以大軍的北約國家，

不斷把軍事力量東移，至２０２２年更表會「尊重」俄羅斯西端鄰國烏克蘭如加入北約，更毫無

根據的誣捏俄國會在何時「入侵」烏國，和佯意會派出美軍入烏，爛泥般的挑釁，終於推手烏克

蘭爆發戰疫，而拜登絕無「擺平」之意，居然馬上組織其盟友聯群「制裁」俄羅斯，更在答記者

問時同意俄國總統普京為「戰犯」之說，在在印證我早已判示拜登此廝為「陰毒王」。

更大問題，就是正如我所直指（ＩＩ）「陰毒王」拜廝更在烏局問題，劍指中國。此人在３

月１８日邀中國國家主席習近平作視頻通話之時，居然厚顏無恥地表示：「若（中國）提供物資

支援俄羅斯攻擊烏克蘭城市及平民，將會導致影響及後果」，此言確實是虛弱無力，卻是拜登帶

到布魯塞爾舉行北約、七國集團等會議攻奸中國的「借口」：「我都「警告」習近平，各友好國

家要為「反戰」而對俄羅斯甚至中國採取行動」，其奸可怕！其毒極絕！

由是中國面對拜登之類的下下等劣人的最新策略，不應再是現時的客客氣氛的口頭上的「反

對」之類的回應，而是要直斥美帝之非；建議做法有（ｉ）搜集資料以製作有視象的短片，如拜

登和布林肯之言與行，在中國外交部記者會上所加設常備的視頻屏幕，把相關情況展示出來，再

據事實作由輕至重的反制式的斥美劣行，和力證中方必須反擊有實際必要；而這可以（ｉｉ）在

記者會上有文字材料配合，及（ｉｉｉ）在網上廣為傳播。

此法肯定是「照妖鏡」之法：妖魔，在「照妖鏡」面前，盡顯其毒、惡、醜，無可循形。

我為甚麼要如斯強烈建議中國作出強硬反制美帝，理由很簡單，請看：（１）習近平應約同

美國總統拜登作視顏通話，嚴正、直接對美方指出：各方應該共同支持俄烏對話談判，談出結果

、談出和平，對美方是善意的勸告，和重申「中國向來從事情本身的是非曲直出發獨立自主作出

判斷」，但拜登還是繼續「左耳入、右耳出」，甚至無恥地表「若（中國）提供物資支援俄羅斯

攻擊烏克蘭城市及平民，將會導致影響及後果」，此語之「若」，乃假設，而這已經可以做成「

影響」和「後困」的「警告」，賊相盡露。



＊備有影像文字數據等配合記招斥美更具威力＊



尤其是（３）習近平在視頻講話中明確指出：總統先生剛才又重申，美方不尋求打「新冷戰

」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發

生衝擊。最微妙之處，當然是習近平表示「對於你的這些表態，我是十分重視的」。此語雖不是

直接指責，實際是毫不客氣的「提示」，因習近平強調（美方）在台灣問題如果處理不好，嚴正

地警告「將會對兩國關係造成顛覆性影響」。

要一而再指出者，為美國在最近十多二十年以來，不斷加劇仇華壓華情緒和相關政策，所採

取的行動也愈來愈無法無理和激烈惡劣，而拜登不僅基本保留其前任特朗普對華的攬炒惡策劣舉

，更不斷擴大範圍，甚至造謠弄假再對華作出恐嚇、「警告」，無所不用其極，「冷戰」思維、

情緒和行動相當高漲。

此乃中國不容稍退一步，客客氣氣的對美方種種劣行說聲「反對」之類的外交詞令便算數，

應該作好十分充分的資料準備，依法據理的狠狠地反擊美國，便美帝在各方面的不合法、不合理

和惡霸行為盡露其醜，所涉的主要方面有（一）最重要的當然是中國的重大事項，包括（１）涉

港、涉疆、涉藏等內政問題和涉台主權問題，要有簡明扼要的文字和影像資料庫，對美市作出反

擊；（２）中資企業和行業受到美國單方攻奸的，都要作好反擊反制的資料；和（３）與中國友

好和有密切關係的國定

（二）要對美國多年來在國際上的斑斑劣績作出批判，特別是以中東為主的地區間直接發動

的戰爭，和現下主動推手弄出來的烏克蘭事件等，都是可以有理有據的羅列事實例子，對對美帝

狠狠進行批判。

（三）搜集美國對其盟友和其他國家的欺凌證據。

凡此都可以（四）制作好圖、文、影像等資料、檔案、文件，對美作出強力譴責，特別是外

交部、商務部、國防部等發言人舉行的記者招待，設立視像銀幕，發出影片，配以說明、數據，

有理有據的狠狠反擊「冷戰者」，更具威力，使美帝的惡毒、虛偽、霸道、無理盡露於世人面前

，使美方無地自容。此為最新的反擊反制其中重要一環。

尤其是拜登，推手炮製的烏克蘭戰事之餘，近日更在歐洲胡言「普京不應繼續在俄羅斯掌權

」，即使美國官員速擬淡化，但此與拜廝在美答記者問題回覆「對，我同意認為普京是“戰犯「

」，足見其要顛倒俄羅斯和逼普京下台之心盡見。要狠斥！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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