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28/03/2022 09:24

《異動股》美團（３６９０）高開６％，上季收入按年升三成勝預期

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美團（０３６９０）現價升５﹒９３％，報１４３元，該股成
交約１４９萬股，涉資２﹒１１億元。
　　美團公布全年業績，集團截至２０２１年１２月３１日止年度虧損２３５﹒３８億人民幣，
２０２０年同期錄得純利４７﹒０８億人民幣；每股虧損３﹒９人民幣，不派息。以國際財務報
告準則計量，集團經調整虧損為１５５﹒７２億人民幣，２０２０年同期為經調整純利
３１﹒２１億人民幣。期內收入１７９１﹒２８億人民幣，按年升５６％。到店、酒店及旅遊業
務收入按年增加５３﹒１％至３２５億元；經營溢利按年升７１﹒９５％至１４１億人民幣，而
經營利潤率則由３８﹒５％提升至４３﹒３％。
　　單計去年第四季，上季收入按年升３０﹒６％至４９５﹒２３億人民幣，略勝預期的
４９３﹒２億人民幣。美團上季列賬虧損約５３﹒４０億人民幣，按年擴大１３７﹒９％；經調
整虧損按年擴大１７４％至３９﹒３５億人民幣，好過預期的蝕５７﹒９億人民幣。
　　現時，恒生指數報２１４２２，升１７點或升０﹒０８％，主板成交２６﹒８２億元。國企
指數報７３０２，升１８點或升０﹒２５％。恒生科技指數報４３８０，升１點或升０﹒０３％

　　即月期指新報２１３７２，升３點，低水５０點。即月國指期貨報７２６９，升３點，低水
３３點。即月科指期貨新報４３５７，升１６點，高水４點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１４３﹒００元　升５﹒９３％
　　騰訊（００７００）　　　３５８﹒００元　升０﹒４５％
　　阿里（０９９８８）　　　１０７﹒４０元　　　　無升跌
　　京東集團（０９６１８）　２２３﹒００元　跌２﹒５３％
　　小米（０１８１０）　　　　１４﹒２８元　跌０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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