《異動股》美團（３６９０）高開６％，上季收入按年升三成勝預期

《經濟通通訊社２８日專訊》美團（０３６９０）現價升５﹒９３％，報１４３元，該股成

交約１４９萬股，涉資２﹒１１億元。

美團公布全年業績，集團截至２０２１年１２月３１日止年度虧損２３５﹒３８億人民幣，

２０２０年同期錄得純利４７﹒０８億人民幣；每股虧損３﹒９人民幣，不派息。以國際財務報

告準則計量，集團經調整虧損為１５５﹒７２億人民幣，２０２０年同期為經調整純利

３１﹒２１億人民幣。期內收入１７９１﹒２８億人民幣，按年升５６％。到店、酒店及旅遊業

務收入按年增加５３﹒１％至３２５億元；經營溢利按年升７１﹒９５％至１４１億人民幣，而

經營利潤率則由３８﹒５％提升至４３﹒３％。

單計去年第四季，上季收入按年升３０﹒６％至４９５﹒２３億人民幣，略勝預期的

４９３﹒２億人民幣。美團上季列賬虧損約５３﹒４０億人民幣，按年擴大１３７﹒９％；經調

整虧損按年擴大１７４％至３９﹒３５億人民幣，好過預期的蝕５７﹒９億人民幣。

現時，恒生指數報２１４２２，升１７點或升０﹒０８％，主板成交２６﹒８２億元。國企

指數報７３０２，升１８點或升０﹒２５％。恒生科技指數報４３８０，升１點或升０﹒０３％

。

即月期指新報２１３７２，升３點，低水５０點。即月國指期貨報７２６９，升３點，低水

３３點。即月科指期貨新報４３５７，升１６點，高水４點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １４３﹒００元 升５﹒９３％

騰訊（００７００） ３５８﹒００元 升０﹒４５％

阿里（０９９８８） １０７﹒４０元 無升跌

京東集團（０９６１８） ２２３﹒００元 跌２﹒５３％

小米（０１８１０） １４﹒２８元 跌０﹒９７％

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（ｈｃ）

