《異動股》中石化（００３８６）升近５％，去年多賺１﹒１倍

《經濟通通訊社２８日專訊》中石化（００３８６）現價升４﹒８５％，報３﹒８９元，該
股成交約１０２０萬股，涉資３９６９萬元。盤中高見３﹒８９元，盤中低見３﹒８９元。中石
油（００８５７）升１﹒４９％，報４﹒０８元；中海油（００８８３）升１﹒１７％，報
１０﹒３８元。
中石化公布，截至去年１２月３１日止年度純利約７１２﹒０８億元（人民幣．下同），按
年上升１﹒１４倍，每股盈利５８﹒８分，派末期股息每股３１分。
現時，恒生指數報２１４２２，升１７點或升０﹒０８％，主板成交２６﹒８２億元。國企
指數報７３０２，升１８點或升０﹒２５％。恒生科技指數報４３８０，升１點或升０﹒０３％
。
即月期指新報２１３８０，升１１點，低水４２點。即月國指期貨報７２７３，升７點，低
水２９點。即月科指期貨新報４３６１，升２０點，高水４點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中石化（００３８６） ３﹒８９元 升４﹒８５％
中石油（００８５７） ４﹒０８元 升１﹒４９％
中海油（００８８３） １０﹒３８元 升１﹒１７％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好