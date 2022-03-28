《異動股》中石化（００３８６）升近５％，去年多賺１﹒１倍

《經濟通通訊社２８日專訊》中石化（００３８６）現價升４﹒８５％，報３﹒８９元，該

股成交約１０２０萬股，涉資３９６９萬元。盤中高見３﹒８９元，盤中低見３﹒８９元。中石

油（００８５７）升１﹒４９％，報４﹒０８元；中海油（００８８３）升１﹒１７％，報

１０﹒３８元。

中石化公布，截至去年１２月３１日止年度純利約７１２﹒０８億元（人民幣．下同），按

年上升１﹒１４倍，每股盈利５８﹒８分，派末期股息每股３１分。

現時，恒生指數報２１４２２，升１７點或升０﹒０８％，主板成交２６﹒８２億元。國企

指數報７３０２，升１８點或升０﹒２５％。恒生科技指數報４３８０，升１點或升０﹒０３％

。

即月期指新報２１３８０，升１１點，低水４２點。即月國指期貨報７２７３，升７點，低

水２９點。即月科指期貨新報４３６１，升２０點，高水４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石化（００３８６） ３﹒８９元 升４﹒８５％

中石油（００８５７） ４﹒０８元 升１﹒４９％

中海油（００８８３） １０﹒３８元 升１﹒１７％

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（ａｌ）

