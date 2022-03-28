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即市新聞

28/03/2022 09:25

《異動股》中石化（００３８６）升近５％，去年多賺１﹒１倍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中石化（００３８６）現價升４﹒８５％，報３﹒８９元，該
股成交約１０２０萬股，涉資３９６９萬元。盤中高見３﹒８９元，盤中低見３﹒８９元。中石
油（００８５７）升１﹒４９％，報４﹒０８元；中海油（００８８３）升１﹒１７％，報
１０﹒３８元。
　　中石化公布，截至去年１２月３１日止年度純利約７１２﹒０８億元（人民幣．下同），按
年上升１﹒１４倍，每股盈利５８﹒８分，派末期股息每股３１分。
　　現時，恒生指數報２１４２２，升１７點或升０﹒０８％，主板成交２６﹒８２億元。國企
指數報７３０２，升１８點或升０﹒２５％。恒生科技指數報４３８０，升１點或升０﹒０３％

　　即月期指新報２１３８０，升１１點，低水４２點。即月國指期貨報７２７３，升７點，低
水２９點。即月科指期貨新報４３６１，升２０點，高水４點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化（００３８６）　　３﹒８９元　升４﹒８５％
　　中石油（００８５７）　　４﹒０８元　升１﹒４９％
　　中海油（００８８３）　１０﹒３８元　升１﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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