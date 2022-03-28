《異動股》美團升幅擴大至１１％，阿里騰訊揚逾３％，恒指回升

《經濟通通訊社２８日專訊》美團（０３６９０）現價升１１﹒１９％，報１５０﹒１元，

該股成交約２４１７萬股，涉資３４﹒５５億元，盤中高見１５０﹒６元，最低見１３７元。

美團公布全年業績，集團截至２０２１年１２月３１日止年度虧損２３５﹒３８億人民幣，

２０２０年同期錄得純利４７﹒０８億人民幣；每股虧損３﹒９人民幣，不派息。以國際財務報

告準則計量，集團經調整虧損為１５５﹒７２億人民幣，２０２０年同期為經調整純利

３１﹒２１億人民幣。

期內收入１７９１﹒２８億人民幣，按年升５６％。到店、酒店及旅遊業務收入按年增加

５３﹒１％至３２５億元；經營溢利按年升７１﹒９５％至１４１億人民幣，而經營利潤率則由

３８﹒５％提升至４３﹒３％。

單計去年第四季，上季收入按年升３０﹒６％至４９５﹒２３億人民幣，略勝預期的

４９３﹒２億人民幣。美團上季列賬虧損約５３﹒４０億人民幣，按年擴大１３７﹒９％；經調

整虧損按年擴大１７４％至３９﹒３５億人民幣，好過預期的蝕５７﹒９億人民幣。

另外，騰訊（００７００）升３﹒２％，報３６７﹒８元；阿里（０９９８８）升

３﹒３５％，報１１１元，ＡＴＭ帶動恒指回升。現時，恒生指數報２１６１０，升２０５點或

升０﹒９６％，主板成交５１４﹒７６億元。國企指數報７３７６，升９２點或升１﹒２６％。

恒生科技指數報４４７８，升９９點或升２﹒２７％。

即月期指新報２１６１１，升２４２點，高水１點。即月國指期貨報７３７８，升１１２點

，高水２點。即月科指期貨新報４４７６，升１３５點，低水３點。

上證綜合指數報３１９９，跌１２點或跌０﹒４０％，成交１７０７﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１１９５２，跌１２０點或跌１﹒００％，成交８６５﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團（０３６９０） １５０﹒１元 升１１﹒１９％

騰訊（００７００） ３６７﹒８元 升３﹒２％

阿里（０９９８８） １１１元 升３﹒３５％

快手（０１０２４） ７４﹒５元 升５﹒３％

小米（０１８１０） １４﹒３８元 跌０﹒２８％

微盟（０２０１３） ４﹒７元 跌２﹒２９％

京東集團（０９６１８） ２２４﹒４元 跌１﹒９２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２２１﹒４元 升１﹒２８％

萬國數據（０９６９８） ３６﹒５元 跌４﹒４５％

百度（０９８８８） １４４﹒４元 升１﹒６９％

微博（０９８９８） １９６﹒１元 跌０﹒４６％

網易（０９９９９） １４４﹒６元 升２﹒５５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

