【東航空難】習近平率領中央政治局委員向東航事故遇難同胞默哀

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》今日下午，中共中央政治局召開會議，研

究近期有關工作。會議開始時，經中共中央總書記、國家主席習近平提議，出席會議的中共中央

政治局委員等全體起立，向「３．２１」東航ＭＵ５７３５航空器飛行事故遇難同胞默哀。

