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28/03/2022 11:21

【新冠肺炎】上海疫情呈區域聚集和全市散發並存，有爆發潛在風險

　　《經濟通通訊社２８日上海專電》上海今日舉行新冠肺炎疫情防控新聞發布會，上海市疫情
防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡表示，前一階段本市的疫情防控工作
發現較多感染者並進行有效管控。通過分析篩查，發現本市疫情呈現區域聚集和全市散發並存兩
個特點，有爆發的潛在風險。經綜合研判，有必要採取更果斷堅決的措施，降低人群的社會流動
性，以便快速排查發現感染者，徹底消除病毒隱匿的社區傳播，盡快實現社會面清零。
　　之所以採用「重點＋非重點區域」、「核酸檢測＋抗原自檢」的方式，是上海目前的一種探
索，原因是病毒傳播快，以及上海城市的特殊性，這也是上海結合自身實際情況做出的決斷。上
海對全國經濟社會發展承載重要功能，甚至對全球經濟都有影響，希望用最小成本最快速度恢復
日常生活。

＊保障急診綠色通道暢通，機場鐵路等正常運行＊

　　另外，上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，上海已經專門制定了工作方案，要求各醫療機構
要切實保障急診綠色通道的暢通，保障發熱門診、血透、重症、產科、兒科、放化療等重點科室
服務和在院患者收治。核酸大篩查期間，上海機場、鐵路、國際客貨運正常進行。
　　上海已累計排查到在滬密切接觸者３４５０８人，均已落實管控。自２０２２年３月２８日
９時起，將黃浦區打浦橋街道局門後路９號、嘉定區嘉定工業區婁塘路７６０弄由中風險地區調
整為低風險地區，上海其他區域風險等級不變。（ａｈ）

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