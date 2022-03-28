【新冠肺炎】因疫情防控需要，上海中止今年首批集中供地出讓活動

《經濟通通訊社２８日上海專電》上海土地交易市場今日發布《關於中止上海市國有建設用

地使用權出讓的通知》稱，因疫情防控需要，決定終止相關活動。後續重啟交易活動事宜將根據

上海市疫情防控工作安排。根據此前披露的公告，首輪集中供地掛牌出讓的４０幅涉宅地塊中，

總出讓面積為２１０﹒５１萬平方米，起始總價約為８５０﹒７億元人民幣。（ａｈ）

