【新冠肺炎】因疫情防控需要，上海中止今年首批集中供地出讓活動

《經濟通通訊社２８日上海專電》上海土地交易市場今日發布《關於中止上海市國有建設用
地使用權出讓的通知》稱，因疫情防控需要，決定終止相關活動。後續重啟交易活動事宜將根據
上海市疫情防控工作安排。根據此前披露的公告，首輪集中供地掛牌出讓的４０幅涉宅地塊中，
總出讓面積為２１０﹒５１萬平方米，起始總價約為８５０﹒７億元人民幣。（ａｈ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|財經熱話28/03/2022
東方海外績優派息慷慨股價卻急插 升幅已巨仍未恐今年見頂借消息出貨?
|香港要聞28/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：近日圍封陽性比例下降 不少確診者豁免採樣
|大行報告28/03/2022
美團績後多間大行削目標 惟高盛大和仍牛看$300
|開市Good Morning28/03/2022
溫傑：美團業績略勝預期 料160元阻力大
|大行報告28/03/2022
【大行炒D乜】大行齊升中海物業目標價 另再有券商削潤啤目標價
|財經熱話28/03/2022
【虛幣世界】比特幣升至46000美元，以太幣轉模式礦卡價格挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰