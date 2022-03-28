《午市前瞻》專家指期結日前借勢炒上，美團１８２元宜食胡

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收市報２１６８３，升２７８點或１﹒３％，主

板成交８３９﹒１７億元。恒生中國企業指數報７４１１，升１２７點或１﹒７６％。恒生科技

指數報４５１２，升１３３點或３﹒０５％。



＊張智威：借Ａ股回升挾淡倉＊



美團（０３６９０）高開後有支持，帶動恒指上午最多升超過３００點。信誠證券聯席董事

張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指現時已「跌唔落」，廿天線２１２００水平堅固，短期阻

力位仍處於早前低位起計黃金比率的２２４００。他提醒投資者，後天（３０日）為期指結算日

，此前大戶好淡角力，故近日大市會較為波動。

內地股市方面，由於上海突然宣布動態封城，今早Ａ股指數低開，但隨後有支持，上證綜指

輕微回升。張智威指上證綜指回升幅度不大，但港股升超過１％，他認為是恒指借勢升上，期結

日前挾淡倉。



＊美團一季轉好但朝不保夕＊



美團上周五公布業績稍勝預期，上午最多升超過一成三。張智威指儘管美團一如預期轉盈為

虧，但外賣業務等各項總收入有不錯增長，收入按年升三成，帶動今日股價造好。但他警告，雖

然美團上季業績勝預期，但不能只用一季業績便斷定股價已經見底，撇除今季成績好轉，過去盈

利一直持續下跌，難以就此判斷最壞情況已經過去。此外，中央監管未有停止跡象，不明朗因素

仍然充斥之下，他建議投資者應見好就收，籲投資者升至１８２元水平宜部署離場，不宜過份進

取上望２２０元。（ｈｃ）

