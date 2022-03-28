《娥姐錦囊－張賽娥》防疫與經濟並重，本港宜加快放寬社交措施

《娥姐錦囊》港府上周宣布解除英美等九國禁飛令，若疫情不反彈，將自４月２１日起，分

三階段逐步放寬社交距離措施，隨著社區出現群體免疫，而疫苗接種率亦提高至九成，現時應在

防疫之餘，多考慮經濟因素，准許非港人有條件來港，並加快放寬社交距離措施。

本港將於４月起撤銷九國禁飛令，先准港人入境，其實非港人入境亦應放寬，條件是先接種

疫苗，進行核酸檢測，並險疫７天，鑑於數千名外傭滯留菲印，來港困難，建議當局增加檢疫酒

店數目，紓緩問題。

雖然本港盡力清零，但香港人口惆密，加上污水渠等問題遲遲未能解決，何時清零難以控制

，若香港只顧抗疫，堅持嚴厲的防疫政策，恐怕港人未病死先餓食，現時本港年輕患者多屬輕症

，防疫政策集中減少長者感染和重症，當局宜平衡防疫與經濟需要，逐步放寬社交距離措施，例

如延長晚市堂食時間，最多限制人數或減少入座率。

最新一輪保就業計劃，剔除了不受影響的行業，無可厚非，至於涉款金額以及３個月期限是

否足夠，則可商議，尤其某些行業（如旅遊和酒吧業）過去兩年備受疫情打擊，建議多加照顧，

而髮型屋被迫關閉２８日，亦應從寬處理，獲得補償。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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