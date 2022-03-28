【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒３億人幣，買騰訊沽京東

《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指高開１７點，報２１４２２點。最高升３８６點報
２１７９０點，最低跌２０２點報２１２０２點。恒指收報２１６８４點，升２８０點或
１﹒３１％。
按額度計算，北水全日淨流入９﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次
是京東集團－ＳＷ（０９６１８）、中國神華（０１０８８）、舜宇光學科技（０２３８２）。
主板成交１３４３﹒０６億元減少９％。其中港股通成交３４６﹒９億元，佔總成交
２５﹒８％。
＊騰訊完成實物分派京東股份＊
騰訊控股公布，已於上周五（２５日）以實物分派方式派付京東集團－ＳＷ股份之特別中期
股息，緊隨實物分派完成後，所持京東集團比例將減少至約２﹒３％。
騰訊控股升２﹒８１％報３６６﹒４元，北水淨買入６﹒２億元；中國海洋石油升３﹒７％
報１０﹒６４元，北水淨買入５﹒９億元；藥明生物升２﹒２８％報６５﹒０５元，北水淨買入
３﹒８億元。
京東集團－ＳＷ跌１﹒７５％報２２４﹒８元，北水淨賣出１８億元；中國神華升
９﹒４２％報２４﹒４元，北水淨賣出３﹒２億元；舜宇光學科技升１﹒６３％報１２４﹒９元
，北水淨賣出１﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ６﹒２２
中國海洋石油 （００８８３） ５﹒８６
藥明生物 （０２２６９） ３﹒８４
美團 （０３６９０） ２﹒７７
中國移動 （００９４１） １﹒３４
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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京東集團－ＳＷ （０９６１８） －１７﹒９８
中國神華 （０１０８８） －３﹒２１
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒７６
兗礦能源 （０１１７１） －０﹒９７
李寧 （０２３３１） －０﹒７３
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