《美元走勢－羅明立》俄烏談判無進展支撐美元，歐元下試１﹒０９

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２３﹒２０ １２３﹒２５ １２３﹒１４

歐元╱美元 １﹒０９６２ １﹒０９８４ １﹒０９４５

英鎊╱美元 １﹒３１５６ １﹒３１７６ １﹒３１３１

美元╱瑞郎 ０﹒９３３８ ０﹒９３４９ ０﹒９３０８

美元╱港元 ７﹒８２７３ ７﹒８２９８ ７﹒８２６９

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《美元走勢》上周五（２５日）公布的英國２月零售銷售不升反跌，按月跌０﹒３％，比預

期差，德國３月ＩＦＯ商業景氣指數由９８﹒９回落至９０﹒８，不及預期。美匯指數跌至

９８﹒４０後回升，今日（２８日）升至９９﹒２０。愈來愈多聯儲局官員支持加快收水，美元

受到支持，加上俄烏談判無進展，繼續有資金從歐洲流向美元資產，相信會支持美元逐步走高。



非美貨幣中的澳紐加元表現理想，主要受大宗商品格價上升所支持，歐元及日圓則持續弱勢

。歐元受俄烏戰事的影響，經濟復甦將會放緩，央行在通脹壓力增加的情況下未必可按計劃調整

貨幣政策，歐元即市有機會下試１﹒０９，最終再考驗１﹒０８的支持。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１０００ １﹒０９１０ １﹒１０４５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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