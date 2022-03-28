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即市新聞

28/03/2022 18:38

《美元走勢－羅明立》俄烏談判無進展支撐美元，歐元下試１﹒０９

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２３﹒２０　１２３﹒２５　１２３﹒１４
　　歐元╱美元　１﹒０９６２　１﹒０９８４　１﹒０９４５
　　英鎊╱美元　１﹒３１５６　１﹒３１７６　１﹒３１３１
　　美元╱瑞郎　０﹒９３３８　０﹒９３４９　０﹒９３０８
　　美元╱港元　７﹒８２７３　７﹒８２９８　７﹒８２６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》上周五（２５日）公布的英國２月零售銷售不升反跌，按月跌０﹒３％，比預
期差，德國３月ＩＦＯ商業景氣指數由９８﹒９回落至９０﹒８，不及預期。美匯指數跌至
９８﹒４０後回升，今日（２８日）升至９９﹒２０。愈來愈多聯儲局官員支持加快收水，美元
受到支持，加上俄烏談判無進展，繼續有資金從歐洲流向美元資產，相信會支持美元逐步走高。
　
　　非美貨幣中的澳紐加元表現理想，主要受大宗商品格價上升所支持，歐元及日圓則持續弱勢
。歐元受俄烏戰事的影響，經濟復甦將會放緩，央行在通脹壓力增加的情況下未必可按計劃調整
貨幣政策，歐元即市有機會下試１﹒０９，最終再考驗１﹒０８的支持。
　　　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１０００　１﹒０９１０　１﹒１０４５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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