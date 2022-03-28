農夫山泉去年多賺３６％至７１﹒６億人幣，末期息０﹒４５元人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》農夫山泉（０９６３３）公布，集團截至２０２１年１２月
３１日止年度純利７１﹒６２億元（人民幣．下同），按年升３５﹒７％；每股基本盈利
０﹒６４元；派末期息每股０﹒４５元。
期內，集團收益為２９６﹒９６億元，按年升２９﹒８％；毛利１７６﹒５６億元，按年升
３０﹒７％。（ｃｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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